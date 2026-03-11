Escuelas UNCuyo: todo lo que necesitás saber para el ingreso 2027

Quienes aspiren a una de las 1.110 vacantes deberán cumplir con una única preinscripción online para realizar la nivelación y luego rendir los exámenes de Lengua y Matemática. El proceso comenzará justo después de Semana Santa y no exigirá un promedio mínimo para participar de la convocatoria.

La Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) definió un cambio clave para el ingreso 2027: a diferencia del año pasado, se realizará una única preinscripción por internet. Este trámite unificado servirá tanto para anotarse en el curso de nivelación como para elegir el orden de preferencia de las escuelas. El formulario estará disponible únicamente desde las 8.30 del lunes 6 hasta las 23.59 del viernes 10 de abril en la web oficial de la universidad y de cada establecimiento.

Para este ciclo, la UNCuyo exigirá que el registro se haga con el correo electrónico propio del estudiante, ya que será el medio necesario para trabajar en las aulas virtuales.

Inicio del Trayecto Formativo de Nivelación

Una vez completada la preinscripción, los chicos empezarán el Trayecto Formativo de Nivelación el lunes 11 de mayo. Para estar en condiciones de rendir los exámenes finales, deberán aprobar al menos cinco de los seis módulos previstos tanto para Lengua como para Matemática.

Fecha de los exámenes de ingreso

Los exámenes presenciales se llevarán a cabo en dos jornadas: el de Lengua el sábado 26 de septiembre y el de Matemática el sábado 3 de octubre. Es importante resaltar que estas evaluaciones no tendrán instancia de recuperatorio.

La distribución de los bancos se hará exclusivamente por orden de mérito, basado en el promedio de ambas notas, y podrán participar todos los alumnos que estén cursando séptimo grado, sin importar el promedio que traigan de la primaria.

Finalmente, los resultados se conocerán en dos etapas durante los meses de octubre y noviembre. El miércoles 21 de octubre se publicará el orden de mérito para las escuelas técnicas como el Liceo Agrícola y la Escuela de Agricultura de General Alvear. En tanto, el jueves 5 de noviembre será el turno de los bachilleratos orientados, que incluyen al CUC, el Martín Zapata, la Escuela del Magisterio y el DAD.

Toda la información estará disponible en la web institucional para que las familias mendocinas puedan seguir el proceso paso a paso.