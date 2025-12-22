Escoba en mano, Guido Süller le dio pelea a las ratas que le usurparon su habitación y el video se hizo viral

El video que muestra las peripecias del mediático para sacar a los roedores de su casa desató una catarata de comentarios y reacciones en las redes.
Algunos usuarios, entre carcajadas y emoticones, eligieron la vía del humor. No faltaron quienes alertaron sobre los peligros sanitarios y el riesgo de enfermedades. El video se compartió miles de veces, multiplicando tanto la desesperación de su protagonista como el debate entre sus fans.
En medio del caos del placard convertido en escenario, Guido no lograba reponerse del shock: “¡No puede ser! Y vos estabas viviendo con todas las ratas”, exclamaba, incapaz de entender cómo la rutina se había transformado, por completo, en pesadilla. El rostro del mediático, petrificado entre el espanto y la vergüenza, lo decía todo.
