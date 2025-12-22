Escoba en mano, Guido Süller le dio pelea a las ratas que le usurparon su habitación y el video se hizo viral

“¡Hay un nido! Madre e hijos. ¡Nooo!” , exclamaba, entre el pánico y la incredulidad. Su pareja, Hernán Sanabria , intentaba ayudar, al despejar zapatos y prendas apiladas. ¿Quién podría esperar encontrar cuatro ratas bebés, rosadas y casi inmóviles, entre la ropa y los muebles? La escena avanzó hacia lo grotesco: una escoba apareciendo en el cuadro, los recién nacidos siendo agrupados, otro roedor pequeño sobre la cama, la mirada de Guido congelada en un asombro mudo.

Desbordado por la angustia y el asco, el mediático narraba en tiempo real en el video el descubrimiento: un nido oculto detrás del armario. Madre y sus crías. La cámara temblorosa, la voz tensa, los gritos sorprendidos.

Guido Süller se volvió tendencia en redes sociales tras compartir un video en el que mostró cómo eliminó a una familia de ratas que vivía dentro del ropero de su habitación. La publicación generó una fuerte repercusión entre los usuarios y rápidamente abrió un intenso debate. Por un lado, están quienes consideran que actuó correctamente ante un problema de salubridad; por el otro, quienes califican el hecho como maltrato animal e incluso manifestaron su intención de denunciarlo.

Algunos usuarios, entre carcajadas y emoticones, eligieron la vía del humor. No faltaron quienes alertaron sobre los peligros sanitarios y el riesgo de enfermedades. El video se compartió miles de veces, multiplicando tanto la desesperación de su protagonista como el debate entre sus fans.

En medio del caos del placard convertido en escenario, Guido no lograba reponerse del shock: “¡No puede ser! Y vos estabas viviendo con todas las ratas”, exclamaba, incapaz de entender cómo la rutina se había transformado, por completo, en pesadilla. El rostro del mediático, petrificado entre el espanto y la vergüenza, lo decía todo.