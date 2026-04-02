Escándalo y “voto cantado” en Gran Hermano: El Big anuló las nominaciones de tres jugadores clave

La última gala de Gran Hermano Generación Dorada no solo será recordada por su placa de ocho integrantes, sino por una medida ejemplificadora que dejó a los participantes en shock.

La última gala de Gran Hermano Generación Dorada no solo será recordada por su placa de ocho integrantes, sino por una medida ejemplificadora que dejó a los participantes en shock. La producción del reality de Telefe decidió aplicar una sanción contundente tras detectar conversaciones prohibidas que alteraron el espíritu del juego.

Los involucrados en esta infracción al reglamento fueron Martín Rodríguez, Luana Fernández y Franco Zunino. Los tres jugadores cometieron el error de “cantar” sus votos antes de ingresar al confesionario, una práctica estrictamente prohibida que busca evitar la formación de alianzas explícitas y estrategias concertadas.

Una advertencia firme: “Las reglas no se negocian”

En un clima de tensión absoluta y silencio sepulcral, la voz de Gran Hermano resonó en toda la casa para comunicar la anulación de los votos de los tres implicados. Aunque el “Big” aclaró que no detectó mala intención, sino “torpeza o desconocimiento”, la gravedad de la falta exigió una respuesta inmediata para proteger la integridad de la competencia.

“He notado que algunos participantes no han respetado el silencio que debe sostenerse hasta la conformación de esta placa final”, advirtió la autoridad máxima de la casa, subrayando que cada concursante es responsable de conocer y cumplir el reglamento a rajatabla.

El impacto en la placa final

La anulación de estos votos fue determinante para configurar la lista de nominados que enfrentarán la decisión del público el próximo lunes. Al quedar sin efecto las elecciones de Martín, Luana y Zunino, el tablero se reordenó, dejando finalmente en placa a Yanina Zilli, Cinzia, Yipio, Lola, Eduardo y Manuel, quienes se suman a las fulminadas Andrea del Boca y La Maciel.

Este llamado de atención marca un antes y un después en la convivencia de Canal 9 Televida. Con la frase “tengan mayor cuidado y respeto por este proceso”, la producción dejó en claro que no habrá más advertencias: cualquier desliz, por pequeño que sea, tendrá consecuencias directas en el destino de los jugadores.