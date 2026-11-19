La abrupta separación entre Marta Fort y el uruguayo Juan Manuel Ramírez sumó un nuevo y explosivo capítulo mediático. Luego de que el joven saliera a dar su versión de los hechos, la hija de Ricardo Fort rompió el silencio con un furioso descargo para desmentir acusaciones y apuntar contra su expareja por ventilar intimidades.

En A la Barbarossa —el programa de las mañanas de El 9 Televida—, revelaron conversaciones inéditas con el protagonista, los motivos reales detrás de un viaje frustrado a Uruguay y el polémico detalle en su comunicado que indignó al panel.

Lo que parecía un romance consolidado tras un divertido casting en streaming terminó en un verdadero escándalo público con pases de factura de ambos lados. Tras el primer comunicado en el que Marta Fort aseguró que su vida y exposición resultaban “mucha información para inseguros”, las repercusiones no tardaron en multiplicarse.

“No le den más cámara a este sinvergüenza”: la furia de Marta Fort

Molesta por las declaraciones públicas de Juan Manuel Ramírez, la participante de MasterChef Celebrity salió al cruce con extrema dureza. Además de desmentir rotundamente versiones que circulaban —como supuestas acusaciones vinculadas al consumo de alcohol o infidelidades—, le reprochó haber llevado a los medios cuestiones que nunca resolvieron puertas adentro:

“No le dije las cosas que le quería decir ni él las cosas que me tenía que decir, y ahora las está haciendo públicas. ¿Qué clase de persona es? ¿Qué va a solucionar con esto? Cuando le di la oportunidad de hablar de esto y solucionarlo, no le importó”, disparó sin filtro, pidiendo además que “no le den más cámara a este sinvergüenza”. Previamente, en declaraciones en Blender, la joven había confesado que sentía que tenía que “rebajarse un poco hacia su nivel” y estar pendiente de cómo se despertaba cada día debido a las diferencias de realidad y pasar económico entre ambos.

El detrás de escena en A la Barbarossa: un viaje frenado y chats inéditos

Este jueves, en A la Barbarossa, el ciclo conducido por Georgina Barbarossa en las mañanas de El 9 Televida, la panelista Pía Shaw aportó la otra campana tras mantener un extenso intercambio de mensajes y audios con el joven uruguayo.

Según explicó el propio Ramírez al programa, la crisis venía gestándose desde hacía varias semanas y tuvo como punto de quiebre un viaje que Marta planeaba realizar a Uruguay entre jueves y sábado para finalmente conocer su entorno y su lugar. Él le pidió que no viajara porque los fines de semana son sus días de mayor actividad comercial en la venta de motos de agua y lanchas, y le aclaró que, si decidía ir de todos modos, sería “para charlar pero no para una cosa de noviazgo”, dando por terminada la relación.

En sus mensajes enviados a la producción, Ramírez negó haber sido celoso o inseguro respecto al dinero o la fama de la joven: “Sinceramente, no pasó nada en especial. Cosas de pareja común y corriente. No sé en qué momento se armó todo esto. Si ves mi Instagram, lo único que subo son fotos sin remera; ¿de qué le voy a hacer celos yo? Es Marta Fort, ser celoso por todo el show que meten sería muy estúpido de mi parte”. Sin embargo, desde el entorno de la influencer aseguraron en el ciclo que los conflictos por celos —incluso con compañeros de trabajo— sí existieron y terminaron agotando un vínculo de apenas dos meses.

El polémico “aviso clasificado” que indignó al panel

Durante el debate en vivo, el equipo de A la Barbarossa analizó además el comunicado formal que Juan Manuel publicó en sus redes sociales, donde apeló a un tono conciliador asegurando que “a veces el silencio también es una forma de respeto” hacia Marta y su familia.

No obstante, el panel marcó un detalle que generó fuerte rechazo en el estudio: inmediatamente después de esas palabras sobre la inteligencia emocional y el respeto postrelación, el joven incluyó una publicidad comercial promocionando su negocio de compra y venta de vehículos en Uruguay. “Venías tan bien y me la arruinaste con el aviso clasificado”, sentenciaron entre críticas e ironías al aire de El 9 Televida, poniendo en duda sus verdaderas intenciones tras el mediático final.