Escándalo y lágrimas en Gran Hermano tras la primera eliminación que dejó la placa planta

La casa de la Generación Dorada vivió una noche de furia y emoción que terminó con Tomy Riguera fuera de juego. Mientras Cinzia lanzó una frase desafiante que se volvió viral y Zunino cumplió una promesa romántica a la vista de todos, el público mendocino asistió por El 9 Televida a una de las salidas más comentadas de la historia del reality.

La gala de este lunes en Gran Hermano, que se vio en El 9 Televida, marcó el fin del camino para Tomás Riguera, quien no logró superar el veredicto popular en la temida “placa planta”. Con el 59,2% de los votos negativos, el participante sucumbió ante Titi, que sobrevivió con el 40,8% en un mano a mano cargado de llanto. La salida de Tomy fue inédita: tras conocer el resultado, una “planta” antropomorfa ingresó con una carretilla para llevarse su valija, obligándolo a retirarse por una pequeña puerta roja en el patio, un castigo simbólico para quienes la audiencia consideró que “no jugaron” en el certamen.

Antes del desenlace final, la noche regaló momentos de altísima tensión y festejos desmedidos. Cinzia fue la primera salvada con apenas el 2,9% de los votos y, lejos de mostrarse humilde, arremetió contra sus compañeros con un grito de guerra: “No me subestimen más, no jodan”. Por su parte, Zunino se aseguró la continuidad con el 4,9% y, empujado por una promesa que le recordó Yipio, le estampó un beso a Luana frente a las cámaras, confirmando que el romance empezó a florecer en el aislamiento.

La emoción también tuvo su lugar cuando llegó el turno de Martín, quien logró quedarse con el 10,20% de los votos negativos. El participante, que recientemente conmovió a la casa al relatar la pérdida de su hija, recibió una ovación espontánea de sus compañeros al confirmarse su salvación. Previamente, Nazareno (4,70%) y Eduardo (6,70%) también lograron bajar de la placa; este último confesó que la presión de ser un “exjugador” hizo que los nervios fueran incluso más difíciles de manejar que en su primera experiencia en el formato.

Sin embargo, la tranquilidad duró poco. Santiago del Moro sorprendió a todos al anunciar la llegada del DAR (Derecho a Réplica), una herramienta importada de Italia que permitirá a personas del exterior entrar a la casa para confrontar a los participantes.

El conductor confirmó que este martes se produciría el ingreso de la expareja de Luana, lo que prometió un escándalo en vivo. Con la salida de Tomy y la amenaza de visitas inesperadas, la convivencia en El 9 Televida entró en una fase de guerra total donde ya nadie se animó a quedarse quieto.

