Escándalo y expulsión en Gran Hermano: El motivo, contrabando de cigarrillos

La expulsión fue de manera inmediata y su compañera de dupla quedó afectada por una sanción. Mirá cómo se vivió este martes en Gran Hermano.

No fue un martes más en Gran Hermano. La producción del reality de Canal 9 Televida se dio cuenta de que una de las participantes que ingresó a la casa más famosa del país la semana pasada para acompañar a los finalistas había quebrantado una de las leyes del show: no ingresar con elementos o alimentos no permitidos en la valija. La determinación de la expulsión fue inmediata, pero no fue lo único que pasó; su co-equiper de duplas también recibió una sanción. Mirá.

Petrona Jeréz volvió a Gran Hermano, y como ya sucedió antes, su regreso no pasó desapercibido y mucho menos luego de que este martes a la noche el dueño de casa la expulsara.

Todo se sucedió cuando la tucumana expuso su accionar en una charla tensa que mantuvo con Eugenia Ruíz en el patio de la casa. La santiagueña le agradeció por un pucho que le convidó y le preguntó si también pensaba convidar a los visitantes. A lo que la tucumana respondió: “No, al pingo. Se hubiesen traído”. “Pero si no se dejaba”, le señaló Eugenia. “Hay que ser astuto en la vida. Aquí si te dormís… sos cartera”, remarcó la tucumana.

Petrona además deslizó que llevó más de dos paquetes de cigarrillos a escondidas y que planeaba dejárselos a Katia “La Tana” Fenocchio, su compañera de juego. A raíz de esto, la invitada fue llamada al confesionario para que pueda dar explicaciones de lo que dijo. “Yo tenía un paquete en el bolsillo del pantalón. Lo doblé y lo guardé, pasó desapercibido”, afirmó.

Como si reconocer lo de los cigarrillos no hubiese sido suficiente brindó información del afuera. Le dijo a Eugenia que “estaba canceladísima afuera” por un comentario que hizo sobre la tragedia y milagro de los Andes.

Hasta ahí llegó Petrona. Durante la emisión de este martes por la noche, y en presencia de todos los jugadores reunidos frente al televisor, la voz de Gran Hermano interrumpió la rutina diaria con un mensaje contundente. “Debo dirigirme a ustedes para referirme a actitudes que considero inadecuadas. Contrarias a la confianza que yo les brindo al abrirles las puertas de mi casa y permitirles formar parte”, comenzó el comunicado.

El tono se fue endureciendo a medida que avanzaban las frases. “Una visita quebrantó las normas pero lo más grave es que traicionó un acuerdo preestablecido al ingresar un atado de cigarrillos. Esta misma persona, en algunas oportunidades, tuvo la imprudencia de brindar comentarios del afuera que lesionan el espíritu del juego”, continuó. La resolución fue categórica: Petrona debía abandonar la casa por la puerta giratoria, cargando los cigarrillos con los que había infringido las reglas.

La medida no se limitó únicamente a Petrona. Katia Fenocchio también fue alcanzada por las consecuencias del accionar de su compañera. Gran Hermano resolvió que “lo sucedido te quita toda posibilidad de obtener inmunidad la semana que viene”. “Además, esta semana solo tendrás un voto en lugar de los tres habituales para aplicar a tus competidores”, sentenció el Big.

Con este episodio, Gran Hermano 2025 se convirtió en la edición con mayor cantidad de expulsiones en la historia del ciclo argentino. A la salida de Petrona se suman las de Keila Sosa, Jenifer Lauría, Luca Figurelli y Santiago “Bati” Larrivey.

No te pierdas las repercusiones dentro y fuera de la casa, en el programa de este miércoles al término de Yali Çapkini en Canal 9 Televida.