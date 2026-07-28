Escándalo y confesión de amor: quién fue el nuevo eliminado de Gran Hermano Generación Dorada

En una gala de eliminación al límite, el público decidió expulsar a uno de los participantes con el 77,2% de los votos. Quedó solo frente al resto de la casa, Charlotte Caniggia cruzó al grupo y el eliminado cerró su salida a puros gritos de amor.

La 23.ª gala de eliminación de Gran Hermano: Generación Dorada, el reality de las noches de El 9 Televida, dejó un momento de altísima tensión y reconfiguró por completo la casa más famosa del país. En la noche del lunes 27 de julio, el público decidió con su voto negativo la salida de Sebastián “Cola” Almeida, quien abandonó el reality tras 69 días de competencia, al perder el mano a mano final contra la actriz Alejandra Majluf.

La placa inicial contaba con cinco nominados. Los televidentes fueron salvando a sus favoritos en un orden de porcentajes muy bajo: Tamara Paganini fue la primera en respirar aliviada con el 2% de los votos, seguida por Matías Hanssen (2,3%) y Mariela Prieto (7,3%).

La definición definitiva quedó entre Cola y Majluf, arrojando un resultado contundente: Sebastián Cola fue eliminado con el 77,2% de los votos, mientras que Alejandra retuvo su lugar en la casa con el 22,8% restante.

El mapa de la traición: Charlotte Caniggia contra el resto de la casa

Antes de conocer el resultado del teléfono, el conductor Santiago del Moro le pidió a los participantes que se posicionaran físicamente detrás del nominado a quien deseaban ver continuar en el certamen.

La dinámica dejó al descubierto el aislamiento de Cola: Charlotte Caniggia fue la única jugadora que se paró detrás del artista. El resto de los competidores eligió apoyar masivamente a Majluf, provocando la furia inmediata de Charlotte, quien no dudó en gritarles “¡Hipócritas!” a Yipio y Pincoya tras darle la espalda a su aliado.

“¡Devi, te amo!”: una despedida inolvidable

A pesar del clima enrarecido y los festejos desaforados de Pincoya tras su salida, Cola se despidió con un emotivo discurso llamando a sus compañeros a “jugar con la cabeza pero también con el corazón”.

Sin embargo, el broche de oro de su partida ocurrió antes de cruzar la puerta principal: el artista se dio vuelta y le gritó “¡Devi, te amo!” a Juan Pablo “Devi” De Vigili, el visitante correntino por el que había confesado sentir atracción días atrás, sellando un momento inolvidable para la transmisión en vivo.

Pocos varones y 13 jugadores en carrera

La salida de Sebastián Cola dejó un escenario particular dentro del reality. De los 13 participantes titulares que continúan en competencia, únicamente Juan “Juanicar” Caruso y Matías Hanssen quedan como representantes masculinos, ampliando una clara mayoría femenina dentro del juego.

Repasá todo y seguí el minuto a minuto de Gran Hermano Generación Dorada a través de la pantalla de El 9 Televida.