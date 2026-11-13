Escándalo total: se filtró un explosivo video de una pelea a los gritos entre Wanda Nara y la China Suárez en Nordelta

Un nuevo capítulo de máxima tensión sacude el conflicto judicial y mediático entre Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez. Este viernes se filtró una grabación de audio e imagen registrada con un teléfono celular que expone un violento cruce verbal entre la conductora y la actriz en la puerta de la propiedad del futbolista en Nordelta. El episodio ocurrió en medio del operativo policial desencadenado tras la denuncia de la hija mayor de la expareja.

La guerra judicial y mediática en torno a Wanda Nara y Mauro Icardi sumó una prueba tan contundente como escandalosa. En las últimas horas salió a la luz un registro fílmico tomado desde un plano cerrado —donde se distinguen el mentón y el cuello de la China Suárez sosteniendo su teléfono—, que captura con absoluta nitidez el feroz intercambio de insultos y amenazas entre ambas mujeres.

El feroz cruce en la “Casa de los Sueños”

Según trascendió al difundirse el material, el episodio se produjo el viernes pasado cuando Wanda se acercó hasta la vivienda que Icardi ocupa en el barrio La Isla de Nordelta, conocida como la “Casa de los Sueños”, con el objetivo de retirar a su hija en medio de un despliegue policial. Al salir la actriz del domicilio, la tensión estalló sin filtros.

En el registro sonoro se escucha la voz de la conductora lanzando durísimos agravios contra la actual pareja del delantero: “Sos una negra de m… que estás acá por plata, pelotuda. Ni sabés por qué estás acá. Yo te mato a palos. Idiota”. Lejos de quedarse callada, la China Suárez retrucó: “¿A quién vas a matar a palos?”, tras lo cual Nara redobló los insultos.

El trasfondo judicial y las otras grabaciones del conflicto

Este tenso cara a cara tuvo lugar en la misma jornada en que efectivos policiales intervinieron en la propiedad de Tigre luego de que la hija mayor de Nara e Icardi denunciara haber sido golpeada por su padre. Este jueves, el futbolista se presentó a declarar ante la fiscalía por la causa de presuntas lesiones leves agravadas, instancia en la que negó las acusaciones de violencia.

Como parte de su defensa, Icardi también aportó a la Justicia otro video grabado con su celular durante aquel mismo operativo, donde se escucha a Martín Migueles, actual pareja de Wanda, amenazarlo frente a los uniformados con la frase: “Yo te rompo la boca”. De este modo, las grabaciones cruzadas realizadas por los propios protagonistas se consolidan como piezas centrales en una causa que sigue escalando en los tribunales.