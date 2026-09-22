Escándalo sin fin: Mauro Icardi cruzó al Gobierno bonaerense con un exabrupto tras el polémico video con la China Suárez

Lejos de llamarse al silencio o pedir disculpas, Mauro Icardi reaccionó con violencia y furia en sus redes sociales tras ser inhabilitado preventivamente por el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires. Y de hacerse cargo de la imprudencia de conducir con su novia con medio cuerpo afuera del vehículo, mejor no hablar…

Luego de la sanción originada por el imprudente video de Eugenia “China” Suárez sacando el cuerpo por la ventanilla, el futbolista atacó directamente a la cartera que conduce Martín Marinucci con insultos, chicanas sobre el estado de las calles y una insólita aclaración sobre su carnet de conducir europeo.

La sanción oficial impuesta a Mauro Icardi por conducir con la licencia vencida y permitir maniobras peligrosas a bordo de su vehículo escaló a un nivel de tensión impensado. Luego de que la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial bonaerense confirmara su inhabilitación preventiva, el delantero rompió el silencio a través de su cuenta de X (Twitter) con un fuertísimo descargo lleno de exabruptos y acusaciones hacia las autoridades.

El conflicto se había iniciado cuando la “China” Suárez publicó un video en el que se la veía viajando con medio cuerpo fuera de la ventanilla y sin cinturón de seguridad en un barrio privado. Tras verificar las imágenes, el Ministerio de Transporte bonaerense constató que el exjugador del PSG circulaba con su registro argentino vencido desde mayo de 2019, aplicándole la sanción en el marco de la Ley Provincial N° 13.927.

Ataque furioso al Ministerio y chicana por las licencias

Lejos de acatar la medida o mostrar arrepentimiento, Icardi explotó contra la cartera dirigida por Martín Marinucci y puso en duda la validez técnica de la suspensión: “Hola, buenas, quería saber cómo hicieron para inhabilitar la licencia italiana de la cual dispongo hasta 2029. Me parece raro que hasta el Ministerio de Transporte se me cuelgue de las pelotas para tener un poquito de repercusión en los medios”, disparó sin filtro el futbolista.

Siguiendo con su descargo, el deportista de 33 años exigió a los funcionarios que modificaran sus prioridades de gestión: “Ocúpense de arreglar las calles para poder tener una mejor circulación en nuestro país en vez de andar twitteando y rascándose las bolas. Dejen de mentirle a la gente y pónganse a trabajar”.

“Todo por un ratito de chimento”

Icardi fundamentó su postura argumentando que, al tramitar el registro de conducir europeo, tuvo que entregar la documentación previa emitida en Argentina: “La licencia argentina hay que entregarla cuando la convertís a la europea. ¿Qué inhabilitación se quieren inventar? Todo por un ratito de chimento”, concluyó airado.

Pese a la furiosa respuesta en redes, desde la provincia de Buenos Aires sostienen que para volver a circular legalmente en jurisdicción bonaerense, Icardi deberá someterse de forma obligatoria a una evaluación psicofísica previa.