Escándalo en vivo en Cortá Por Lozano: la madre de Juanicar enfrentó a Brian Sarmiento y lo tildó de “violento”

La previa de la gala de eliminación de Gran Hermano Generación Dorada se trasladó este lunes a la pantalla de Cortá por Lozano, donde Brian Sarmiento y Roxana, la madre de Juanicar, protagonizaron un cruce de altísima tensión

La previa de la gala de eliminación de Gran Hermano Generación Dorada se trasladó este lunes a la pantalla de Cortá por Lozano, donde Brian Sarmiento y Roxana, la madre de Juanicar, protagonizaron un cruce de altísima tensión. Lo que comenzó como un intento de disculpas por parte del exfutbolista terminó en un enfrentamiento verbal cuando la mujer cuestionó duramente la actitud del exjugador dentro del reality de El 9 Televida.

“Me parece raro que una persona que es padre tenga esas actitudes con un pibe que podría ser tu hijo”, lanzó Roxana sin filtros, rechazando la forma en que Sarmiento se refirió a su hijo durante su estadía en la casa. La discusión subió de tono cuando la madre del participante mencionó la situación personal de Brian con sus hijas, lo que provocó una reacción defensiva del exhermanito. “La vehemencia no es violencia, y vos sos un violento”, sentenció la mujer, dejando al estudio en un silencio incómodo.

Críticas feroces contra Sol Abraham

Además del cruce con la familia de Juanicar, Brian Sarmiento aprovechó su paso por el programa para analizar el desempeño de otra jugadora: Sol Abraham. El mediático aseguró que la participante “perdió su magia” hace semanas y que su juego se volvió “aburrido y repetitivo”. Según su visión, el resto de los convivientes le perdió el respeto porque ella dejó de proponer contenido nuevo dentro de la competencia.

El juego de la provocación

Brian Sarmiento admitió que su estrategia consistía en “pinchar” y provocar a sus compañeros, especialmente a Sol, para exponer sus debilidades. Sin embargo, para la madre de Juanicar, estos recursos cruzaron una línea ética inaceptable.

Este enfrentamiento promete tener repercusiones directas en la gala de esta noche por El 9 Televida, donde el clima entre los familiares y los ex participantes está más caldeado que nunca.