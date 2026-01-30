¡Escándalo en “tano”! el explosivo pase de facturas entre Wanda Nara y Maxi López en MasterChef Celebrity

Lo que comenzó como un desafío idiomático de Donato de Santis terminó en un inesperado cruce por la división de bienes y deudas del pasado entre la conductora del reality de cocina de El 9 Televida y su exmarido.

La noche de este jueves en MasterChef Celebrity, el programa más visto de las noches de El 9 Televida, se vivió un momento de máxima tensión que traspasó las fronteras del idioma. En una gala dedicada a la cocina italiana, la consigna del jurado Donato de Santis de hablar únicamente en “tano” desató una tormenta mediática entre la conductora y su invitado de lujo. Lo que parecía un juego de complicidad terminó convirtiéndose en un ring donde Wanda Nara y Maxi López ventilaron intimidades de su polémico divorcio.

Todo comenzó mientras los participantes intentaban salvar sus risottos. Siguiendo la propuesta de Donato de Santis, la conductora se dirigió a su exmarido con una frase letal al notar su gesto de incomodidad: “¿Qué pasa, Maxi con esta cara de c…?”, lanzó sin filtros en un fluido italiano. El exfutbolista, lejos de achicarse, respondió con ironía elogiando lo bien que ella manejaba el idioma tras haber vivido quince años en Europa. Sin embargo, el clima se espesó cuando el reclamo pasó de lo lingüístico a lo económico.

En un ida y vuelta que dejó a los jurados y participantes boquiabiertos, Maxi López redobló la apuesta con un pedido que generó carcajadas y asombro: “Traé algunas cosas que quedaron de la primera administración”, disparó, haciendo una clara referencia a los bienes que quedaron en disputa tras su separación. Pero fiel a su estilo combativo, la conductora de MasterChef Celebrity no dio el brazo a torcer. “¡No quedó nada! Solo quedan cosas por pagar y después te mando el resumen de cuenta”, retrucó la empresaria, cerrando la discusión con un contundente “¡Non rompere il cazzo!” (No jodas).

Este duelo verbal, cargado de reproches y cuentas pendientes, se convirtió rápidamente en el contenido más comentado en las redes sociales de Mendoza. Una vez más, la pantalla de Canal 9 Televida fue testigo de que, entre Wanda Nara y Maxi López, la historia nunca está terminada y que el pasado siempre encuentra un lugar para colarse entre las hornallas.

