Escándalo en PH: gritos, llantos y una tensa pelea entre la China Ansa y Santiago Maratea que frenó la grabación

Las grabaciones de los ciclos televisivos más populares suelen dejar perlitas, pero esta vez la tensión traspasó todos los límites imaginables. Durante el rodaje de una nueva emisión de PH, Podemos Hablar, la periodista Josefina “China” Ansa y el influencer Santiago Maratea protagonizaron un escandaloso cruce que incluyó gritos de alto voltaje, un inesperado llanto y una abrupta interrupción del programa.

El estudio de televisión se convirtió en el escenario de un momento de máxima tensión que sorprendió a todos los presentes. Según trascendió a través de los detalles brindados por el cronista Alejandro Guatti en Intrusos (América TV), el incidente ocurrió en medio de una de las dinámicas más picantes del ciclo de Telefe, que se emite todos los sábados en la noche en Mendoza por El 9 Televida.

La chispa que encendió el conflicto se originó en la clásica sección del “cara a cara”, instancia en la cual los invitados deben formularse preguntas directas y sin filtro.

La pregunta sobre Independiente que desató la furia

En pleno intercambio, la China Ansa le hizo un comentario a Santiago Maratea, haciendo alusión a aquella recordada colecta solidaria que el influencer encabezó tiempo atrás para recaudar fondos y ayudar a saldar las millonarias deudas de Independiente.

La mención no cayó para nada bien en el creador de contenido, cuya reacción desató un verdadero terremoto en el estudio:

Gritos y tensión: La respuesta de Maratea fue tajante y subió de tono rápidamente, generando un clima insostenible que obligó a la producción a frenar la filmación durante varios minutos.

Angustia en el set: La dureza del cruce afectó profundamente a la periodista, quien no pudo contener las lágrimas tras el entredicho y vivió un momento de gran angustia frente a sus colegas.

Reanudación: Tras un parate prolongado para calmar las aguas y lograr bajar los decibeles, el rodaje pudo retomarse para finalizar con los contenidos previstos.

Una semana cargada de polémicas para la China Ansa

Este nuevo escándalo se suma a los complicados días que debió atravesar la panelista y conductora en relación con su paso por el mundo del espectáculo. Cabe recordar que, en paralelo, la China estuvo en el centro de la escena mediática tras cruzar públicamente a Nora Colosimo por un enigmático mensaje vinculado a su compañero de MasterChef Celebrity, Pablo Migliore, un rumor que la propia periodista desmintió categóricamente con el apoyo de Wanda Nara.