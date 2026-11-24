Lo que comenzó como una cena distendida entre los participantes de MasterChef Celebrity en la quinta de Luck Ra en San Isidro derivó en un tenso cruce con un vecino por el volumen de la música, un traslado en party bus y una madrugada a puro baile en el Tropitango de General Pacheco junto a Mala Fama.

Los participantes de MasterChef Celebrity —el reality que se ve por la pantalla de El 9 Televida— protagonizaron una salida nocturna que dio que hablar fuera de las hornallas. El elenco se reunió en la quinta de Luck Ra en San Isidro para hacer la previa antes de asistir al recital de Hernán “Mala Fama” Coronel en el Tropitango de General Pacheco, pero la noche incluyó un conflicto inesperado.

El reclamo del vecino y la intervención de Hermida y Geuna

La reunión arrancó con pizzas y sushi y contó con la presencia de Nazareno Casero, Pablo Migliore, Grego Rossello, Rocío Robles, Edith Hermida, China Ansa, Sebastián Presta, Marta Fort —quien asistió acompañada por amigos y seguridad tras días difíciles— y Luciana Geuna, entre otros integrantes del ciclo.

Tras la cena, subieron el volumen en el quincho para bailar, pero cerca de la medianoche sonó el timbre: un vecino del barrio se acercó molesto para exigir que bajaran la música. Ante el malestar general del grupo, Hermida y Geuna salieron a dialogar con el hombre para intentar descomprimir la situación.

Al día siguiente, en A la Barbarossa —programa que también forma parte de la grilla de El 9 Televida—, Edith Hermida relató la escena con humor y sin filtro: “Ella fue en modo Telenoche Investiga. Le quiero mandar un beso grande al vecino, que a Luck Ra le gusta la joda más que respirar, pero era un viernes, tampoco era tan grave”. Además, reconoció la frase que generó polémica en el intercambio: “Yo le dije algo que después me bardearon: ‘Esto que estás haciendo es ilegal’. Y me dijo que se levantaba a las 7 de la mañana, pero no es mi problema”.

Party bus, la ausencia de Wanda Nara y cierre en el Tropitango

Lejos de terminar la noche, el elenco aceptó la invitación de Mala Fama para sumarse a su previa familiar y subió al party bus puesto a disposición por Luck Ra, con música a todo volumen rumbo a General Pacheco. En el trayecto hubo bromas, paradas técnicas —como la de Julieta Poggio, que grabó un video junto a una gigantografía de Damián Betular en una estación de servicio— y hasta una recreación del clásico “¡Manos arriba, chefs!” sobre cajas de comida.

Quien no formó parte de la salida fue Wanda Nara: según trascendió, la conductora comentó entre risas que no la dejaban ir “porque saben cómo me pongo”, además de regir una cláusula del certamen que prohíbe reuniones sociales entre conducción, jurado y participantes mientras duran las grabaciones.

Ya en el Tropitango, Mala Fama abrió con “La marca de la gorra” y saludó a sus compañeros desde el escenario. Pablo Migliore agarró el micrófono con un gorro de Boca, Marta Fort subió entre aplausos y Luck Ra también se sumó a cantar en una fiesta que se extendió hasta las cuatro y media de la mañana.

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