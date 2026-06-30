Escándalo en Gran Hermano: Santiago del Moro rompió el silencio tras las acusaciones que ponen en jaque su credibilidad

Crecen las tensiones en los pasillos de Telefe. Luego de que Andrea del Boca revelara un supuesto contrato oculto dentro de la casa, el conductor realizó un fuerte descargo en vivo para intentar frenar la crisis de rating y las sospechas de manipulación.

La convivencia dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada sumó un nuevo capítulo de máxima tensión que, esta vez, traspasó la pantalla y salpicó de lleno a las principales autoridades de Telefe y la productora Kuarzo. El reality show, que en la provincia de Mendoza se disfruta de forma exclusiva a través de la pantalla de El 9 Televida, se encuentra atravesando horas decisivas luego de que las declaraciones de una de sus participantes más famosas pusieran en jaque la palabra de su propio conductor, Santiago del Moro.

Todo comenzó cuando se filtraron fragmentos de una conversación en la que Andrea del Boca le revelaba a su compañero Manuel Ibero Durigón la existencia de un millonario acuerdo comercial: la realización de una “novela vertical” para la plataforma digital del canal una vez que finalice el certamen. Los dichos de la actriz desataron una tormenta mediática en los pasillos de la televisión, ya que el propio Santiago del Moro se había encargado de desmentir públicamente, días atrás, cualquier tipo de beneficio contractual para la jugadora.

El descargo sin filtro de Santiago del Moro: “Eso es cosa de ella”

Frente al revuelo generalizado y al descontento del público en redes sociales, el animador del ciclo rompió el silencio en plena gala de eliminación y buscó desligar de forma categórica a la producción del programa de las versiones de la actriz: “Viste que Andrea ha estado hablando de una novela vertical, no sé qué cosa”. Eso es cosa de ella; no tienen nada que ver ni el canal ni GH. Aparte, no sabemos si es su estrategia o algo que ella tiene pensado desde antes, pero el canal no tiene nada que ver ni con una novela ni vertical ni horizontal ni oblicua ni nada, absolutamente nada. Ella puede hacer lo que quiera con su vida”, disparó Santiago del Moro con firmeza visible.

Internas, sanciones y el fantasma del bajo rating

A pesar del intento del conductor de apaciguar las aguas, el ambiente en los pasillos de Kuarzo se mantiene al rojo vivo. Según detalló el periodista Guido Záffora en el programa DDM (América TV), el enojo de la producción con Andrea del Boca es absoluto: “Andrea está jugando con la credibilidad de Santiago”, explicaron fuentes cercanas al ciclo. La histórica actriz ya venía de ser severamente sancionada la semana pasada —quedando nominada e inhabilitada para votar— por romper las reglas de aislamiento e introducir información del exterior.

Por su parte, el panelista Santiago Riva Roy sumó más leña al fuego al analizar la incómoda situación del presentador estrella del canal: “El tema es que Santi se inmoló diciendo que eso no sucedía y tenés a la protagonista del hecho diciéndolo dentro de la casa todo el tiempo. El pobre censor ya no da más de censurar”.

La principal preocupación de la producción no radica únicamente en las declaraciones aisladas de la participante, sino en el impacto que esto genera en un formato que viene golpeado por mediciones de rating inferiores a las proyectadas por Telefe y persistentes acusaciones de manipulación de votos en las plataformas digitales. El equipo teme que la audiencia interprete que el juego está completamente armado para generar contenido y “quilombo” de manera artificial, lo que terminaría por minar la confianza del público en la competencia.