Escándalo en Gran Hermano: la policía entró a la casa y notificó a La Maciel por una causa judicial

Lo que comenzó como un rumor en redes sociales terminó confirmándose en la gala en vivo: un operativo de la Policía Federal se hizo presente en los estudios de Telefe para notificar judicialmente a Jessica “La Maciel”.

La casa de Gran Hermano: Generación Dorada vivió este jueves su momento más oscuro y real. Lo que comenzó como un rumor en redes sociales terminó por confirmarse en la gala en vivo: un operativo de la Policía Federal se hizo presente en los estudios de Telefe para notificar judicialmente a Jessica “La Maciel”, en un episodio que rompió por completo el aislamiento y la lógica del reality.

El operativo en el confesionario

La tensión comenzó por la tarde, cuando patrulleros fueron vistos en las inmediaciones de los estudios en Martínez. Sin embargo, la producción decidió manejar el tema con hermetismo hasta la noche. El momento culminante se dio cuando el “Big” llamó a la participante: “Tengo algo que comunicarte… te voy a llamar al confesionario por una notificación judicial”.

Ante la mirada atónita de sus compañeros y el nerviosismo de la concursante, se concretó el trámite legal: un oficial ingresó al confesionario y La Maciel tuvo que firmar documentos oficiales en presencia de abogados del canal. Según trascendió, la causa estaría vinculada a una presunta explotación sexual, una acusación que la participante rechazó de inmediato y con total firmeza.

El descargo de La Maciel: “Soy inocente”

Visiblemente angustiada y conmovida, la participante regresó al sillón y realizó un extenso descargo donde vinculó esta situación con un drama familiar del pasado. “Me movió mucho la cabeza porque sé de dónde viene”, comenzó relatando.

La Maciel explicó que la denuncia original fue impulsada por ella misma hace años para proteger a su hermana —quien ya falleció— de personas que le exigían dinero para trabajar en la calle. “Yo denuncié a dos personas, junté testigos y cayeron presos. Fue noticia”, aseguró. Según su versión, esta nueva notificación sería una represalia o una “causa armada” por gente vinculada a aquellos detenidos.

“Acá encerrada no lo puedo controlar”

La mayor preocupación de la jugadora no es el proceso legal, sino el impacto en su familia y la impotencia del aislamiento. “Jamás en mi vida hice algo así. Nunca exploté a nadie, jamás”, sostuvo ante sus compañeros. Entre lágrimas, recordó épocas difíciles en las que tuvo que vivir con custodia de Gendarmería por las amenazas recibidas tras sus denuncias previas.

Por el momento, la producción confirmó que La Maciel continuará en el juego, ya que la notificación no implica una detención ni medidas restrictivas que le impidan seguir participando. Sin embargo, el clima dentro de la casa quedó “espeso” y la repercusión afuera promete ser una de las más grandes en la historia del programa.