Escándalo en Gran Hermano: El novio de Cinzia rompió el “Congelados” y el Big aplicó una sanción histórica que paralizó a toda la casa

El futbolista Dylan Gissi ignoró las órdenes de la producción y extendió su estadía más allá de lo permitido. La sanción alcanzó a todos los participantes, recortando el presupuesto de comida a la mitad. Además, se sumó una fuerte polémica en redes por el ingreso de la madre de Emanuel.

La competencia en Gran Hermano: Generación Dorada, programa de las noches de El 9 Televida, atraviesa sus horas más críticas. Lo que debía ser una gala emotiva por la dinámica del “Congelados” se transformó en un escándalo sin precedentes que derivó en un castigo ejemplar para toda la casa, dejando a los participantes al borde del colapso logístico.

El protagonista del revuelo fue Dylan Gissi, futbolista de Nueva Chicago y pareja de la participante venezolana Cinzia Francischiello. Si bien el reencuentro comenzó cargado de ternura —con promesas de casamiento y mensajes de apoyo familiar—, el clima cambió drásticamente cuando el deportista decidió desoír las reiteradas advertencias de la voz de Gran Hermano.

Desobediencia y advertencias ignoradas

El reglamento es claro y se aplica tanto a los jugadores como a las visitas. A pesar de que la producción le solicitó en reiteradas ocasiones que abandonara las instalaciones, Gissi se mantuvo firme en los pasillos, ignorando el aviso de que su actitud tendría consecuencias directas para su pareja.

La respuesta del “Big” fue tajante: “Mi casa tiene reglas para ustedes y para aquel que está de visita”. Tras la salida del futbolista, la autoridad máxima de la casa reunió a todos en el living para comunicar la triple sanción que generó una indignación inmediata:

❌ Cinzia fue inhabilitada para nominar en la próxima gala.

❌ Quedó automáticamente fuera de la próxima prueba del líder .

🛒 Castigo colectivo: Toda la casa deberá afrontar la semana con apenas el 50% del presupuesto destinado a la compra de alimentos.

Se calienta el debate: La polémica por la madre de Emanuel

Como si el presupuesto reducido fuera poco, las redes sociales estallaron con una nueva controversia que pone en jaque la credibilidad del formato. Durante el ingreso de Luci, la madre de Emanuel, cientos de espectadores advirtieron a través de diversos clips que el participante habría realizado movimientos mientras se desarrollaba el “Congelados”, lo cual está estrictamente prohibido por el reglamento.

Este hecho alimentó un intenso debate en las plataformas digitales: mientras algunos televidentes exigen un criterio uniforme y una sanción para Emanuel igual de severa que la de Cinzia, otros reclaman que la producción de Gran Hermano sea más estricta en el control de las visitas para evitar que la emoción de los reencuentros termine ensuciando la transparencia del juego.

¿Estamos ante una vara doble por parte de la producción? La polémica está servida y el clima en la casa más famosa del país es, por estas horas, un polvorín.

Seguí el minuto a minuto del reality, el debate sobre las sanciones y todas las repercusiones de la pantalla de Telefe a través de El 9 Televida.