Escándalo en Gran Hermano: Denuncias de manipulación por los videos de los familiares

La última gala de mensajes familiares en Gran Hermano Generación Dorada dejó de ser un momento de pura emoción para convertirse en un campo de batalla mediático.
La última gala de mensajes familiares en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) dejó de ser un momento de pura emoción para convertirse en un campo de batalla mediático. Mientras la mendocina Solange Abraham protagonizaba un momento desgarrador al escuchar a su hija, la interna de Lola Tomaszeuski explotaba fuera de la casa con denuncias de censura y manipulación.
“Yo mandé el video”: El contraataque del novio de Lola
La imagen de Lola Tomaszeuski, quebrada en llanto, dio la vuelta al país. Al notar que su pareja, Fran, no aparecía en el clip de saludos, la participante entró en una crisis de angustia, interpretando el vacío como una ruptura o un abandono desde el exterior.
Sin embargo, la verdad estalló en las redes sociales. Fran grabó un video desde su auto desmintiendo categóricamente a Santiago del Moro, quien había asegurado al aire que el joven no envió el material. “Es una locura esto. Yo sí mandé mi video y no lo pusieron”, disparó indignado.
Este “olvido” de la producción alimentó las teorías de los fanáticos, quienes sugieren que se trató de una maniobra deliberada para desestabilizar a Lola, especialmente ahora que su acercamiento con Manu Ibero dentro de la casa es cada vez más evidente.
El misterio del mensaje de Solange Abraham
Por otro lado, la gala tuvo un momento de extrema sensibilidad con Solange Abraham. A diferencia de sus compañeros, el video de la hija de la participante no se emitió de forma pública.
Santiago del Moro explicó la situación antes de mostrar las imágenes solo para los habitantes de la casa: “Por pedido de tu familia, esto lo vas a ver vos, no nosotros. Es una menor y la familia decidió que no se vea públicamente”, aclaró el conductor, respetando el derecho a la imagen de la niña de 7 años.
Aunque los televidentes de Canal 9 Televida solo pudieron escuchar el audio con los mensajes de amor de la pequeña y su sobrina, el impacto en Solange fue total. Entre lágrimas, la jugadora confesó lo difícil que se le hace el encierro por la falta que le hace su hija, marcando uno de los picos de rating de la noche.
Un clima de sospechas
Entre las denuncias de “voto cantado”, la intervención del teléfono dorado y ahora la manipulación de los mensajes familiares, la Generación Dorada vive sus horas más tensas. El lunes 6 de abril, uno de los ocho nominados abandonará la casa en una gala de eliminación que promete ser para el infarto.