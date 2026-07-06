Escándalo en Gran Hermano: Alejandra Majluf explotó por las burlas y un feroz cruce entre Andrea y Hanssen terminó de romper la convivencia

La casa de “GH” es una olla a presión. Los problemas para dormir desataron la angustia y el llanto de Majluf, mientras que la tensión llegó a su punto máximo con un durísimo cara a cara entre dos de los grandes estrategas.

La convivencia en la casa de Gran Hermano Generación Dorada entró en una fase de no retorno. El encierro, el desgaste de las semanas y, fundamentalmente, la falta de un descanso adecuado empezaron a pasar factura de la peor manera. En las últimas horas, la pantalla se prendió fuego con dos frentes de tormenta simultáneos: el colapso de Alejandra Majluf ante el hostigamiento de sus compañeros por sus ronquidos, y un durísimo e inesperado cruce en vivo entre Andrea y Hanssen.

“Me da miedo que me ahoguen”: El llanto y la furia de Alejandra Majluf

El tema del dormitorio se transformó en un calvario para Alejandra Majluf. La jugadora se mostró completamente vulnerable y angustiada al confesar que estira sus horarios de sueño por pánico a la reacción del resto: “Estoy esperando para irme a dormir para no roncar, me da miedo que me ahoguen”, lanzó conmovida. La situación pasó a mayores cuando acusó a sus compañeros de tirarle almohadones y toserle a propósito en la mitad de la noche para interrumpir su descanso.

“No me nombren, hagan como que no estoy… Si empiezo a roncar, empiezan con el ‘te tiro un almohadón’. Empezaron a reírse de los ronquidos, qué gracioso… Son unos pelotudos”, gatilló Majluf sin filtro ante las defensas de Manuel y Nigro.

El clima terminó de desmadrarse cuando Juanicar intervino en la cocina para defender al grupo de las acusaciones, desatando un violento ida y vuelta. “Vos callate porque estoy hablando con él”, le frenó el carro Alejandra. Lejos de achicarse, el participante retrucó con furia: “Yo hablo cuando yo quiero, vos no me callás… Dejá de tirar mierda y andá a decirle a Yipio en la cara lo que pensás”.

Andrea y Hanssen: Un choque de titanes que redefine el juego

Por si el conflicto del cuarto fuera poco, la tensión estratégica también escaló a niveles históricos. En una habitación paralela, Andrea y Hanssen protagonizaron un cruce directo que dejó mudos a los espectadores y encendió las alarmas de cara a las próximas nominaciones.

Las diferencias en la convivencia diaria y las desconfianzas mutuas sobre presuntos complots salieron a la luz en una discusión donde no faltaron los reproches ni las miradas desafiantes. La distancia entre ambos bandos es total, y los líderes de las distintas piezas ya empezaron a mover sus fichas para ver quién logra debilitar al otro de cara a la placa de eliminación.

Seguí el minuto a minuto de la casa de Gran Hermano a través de la pantalla de El 9 Televida.