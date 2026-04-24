Escándalo en el hospital: Timur silenciará a Evren para salvar las apariencias en “Bahar”

Tras el dramático desmayo de Evren en plena cirugía —un incidente que casi le cuesta la vida a un paciente—, la verdad comenzará a salir a la luz, pero no de la manera que todos esperan.

La trama de “Bahar” se pondrá más oscura este viernes en la pantalla de El 9 Televida. Tras el dramático desmayo de Evren en plena cirugía —un incidente que casi le cuesta la vida a un paciente—, la verdad comenzará a salir a la luz, pero no de la manera que todos esperan. Timur, el nuevo jefe médico, tomará una decisión drástica que prioriza la imagen de la institución por sobre la salud de sus colegas.

Una renuncia rechazada por orgullo

La noche iniciará con un enfrentamiento cara a cara. Timur irá en busca de Evren exigiendo explicaciones, convencido de que el cirujano abusó de su medicación. Aunque Evren lo negará tajantemente, el peso de su conciencia será mayor: agobiado por el error cometido, le comunicará a Timur su decisión de renunciar definitivamente a la cirugía.

Sin embargo, para sorpresa de muchos, Timur no aceptará la dimisión. Lejos de ser un gesto de piedad, su motivo será puramente estratégico. “No confío en ti, pero dejarte ir ahora dañaría la reputación del hospital”, le disparará con frialdad. Para Timur, que el cirujano estrella abandone su puesto tras un error operativo, confirmaría el escándalo que él tanto intenta ocultar.

El silencio como moneda de cambio

Bahar, por su parte, ya le habrá dejado un mensaje claro a Evren: “Tienes que ser sincero contigo mismo”. Pero mientras ella apelará a la ética, Timur apostará por el encubrimiento. La orden será clara: Evren deberá mantener las apariencias hasta que el riesgo de desprestigio pase, aunque eso signifique que ambos deban seguir conviviendo en un ambiente de desconfianza total.

¿Cuánto tiempo podrá Evren sostener esta mentira? No te pierdas el impactante capítulo de hoy de “Bahar”, en las noches de El 9 Televida.