Escándalo en el espectáculo turco: Condenaron a prisión al protagonista de la novela El Sultán

Halit Ergenç llegó a la pantalla de Canal 9 Televida con su personaje de El Sultán Suleiman, y ahora volvió a ser noticia porque la justicia turca lo condenó a 22 meses de cárcel por falso testimonio.

El actor turco Halit Ergenç, protagonista de El sultán, novela que se emitió en Canal 9 Televida en el año 2018, fue condenado a casi dos años de prisión por falso testimonio en una causa que lleva más de una década en investigación y que, según explica la prensa otomana, está relacionado con las protestas del Parque Gezi en Estambul, ocurridas en 2013.

La sentencia fue dictada tras determinar que Ergenç incurrió en perjurio durante su declaración en un juicio que involucra a su exrepresentante, la agente de talentos Ayşe Barım. El actor negó haber mentido y aseguró durante la audiencia que su testimonio fue veraz. “Mi declaración como testigo fue tomada y no mentí. (…) Solicito mi absolución porque no se conocieron los elementos legales del delito”, declaró el actor ante la Justicia de Turquía. No obstante, el tribunal rechazó su versión de los hechos y también la solicitud de absolución presentada por su defensa.

A pesar de la condena, la ejecución de la pena fue aplazada. Esto significa quela sentencia no se hará efectiva a menos que el actor incurra en otro delito, lo que podría reactivar el cumplimiento de la medida.

Qué sucedió en 2013 en Parque Gezi de Estambul

En el 2013 se produjo una tala de árboles dentro del Parque Taksim Gezi de Estambul, razón por la cual decenas de personas, entre ellos actores, músicos y distintas celebridades, salieron a la calle a protestar contra el Gobierno que había tomado esa decisión.

En una investigación, la Justicia acusó a la agencia de prensa ID İletişim de promover a personas bajo su jurisdicción de participar de los populares reclamos, entre ellos el actor de El Sultán, Halit Ergenç.

El juicio tomó tal magnitud que la Fiscalía de Estambul acusó a Ayşe Barım, jefa de la agencia de prensa, de ser una de las principales planificadoras de las protestas, razón por la cual fue condenada a 30 años de prisión.

Al momento de preguntarle a Halit Ergenç si fue obligado por Ayse Barım a ir a las marchas del 29 de mayo y 2 de junio de aquel año, él sostuvo que fue por voluntad propia. Sin embargo, a lo largo de la investigación aparecieron pruebas y detalles que demostraron lo contrario.