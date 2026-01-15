Escándalo en Año Nuevo: se filtraron las imágenes de la pelea entre tres jugadores argentinos en Brasil

Se filtraron las imágenes de la pelea que protagonizaron tres jugadores argentinos durante la madrugada de Año Nuevo en Brasil. El conflicto, que comenzó por quejas por ruidos molestos en un complejo de lujo, terminó con agresiones físicas.

Un video inédito que ya circula por las redes deja muy mal parados a tres futbolistas argentinos del club brasilero Fortaleza. Las imágenes capturan el momento de una violenta pelea protagonizada por Tomás Pochettino, Emanuel Brítez y Juan Martín Lucero. Los deportistas se enfrentaron en una pelea viral que ya circula por las redes sociales. Los mismos se enfrentaron a un vecino durante los festejos de Año Nuevo en un exclusivo condominio de Porto das Dunas.

En la grabación se observa una discusión verbal acalorada que, en cuestión de segundos, deriva en empujones, insultos y agresiones físicas.

Todo se suscitó cuando un vecino se quejó del volumen de la música y los ruidos molestos durante la madrugada. Todo escaló y terminó con la intervención de la policía porque hubo personas heridas y todo. Incluso en el video difundido por los medios brasileños, se ve claramente a un integrante de la pelea utilizar una silla de plástico para lograr golpes más efectivos.

A pesar de que el hecho ocurrió durante sus vacaciones, la filtración del material audiovisual ha puesto a los deportistas en una situación sumamente comprometida ante la opinión pública y la dirigencia del club. Fortaleza, una institución que ha crecido exponencialmente en los últimos años, evalúa por estas horas posibles sanciones disciplinarias a los participantes de la pelea ya que el comportamiento de los jugadores afecta directamente la imagen de la entidad.