“Es una falta de respeto”: Romina Uhrig estalló por la mugre y el mal olor en la casa de Gran Hermano

La exjugadora volvió al reality como visita en la edición Generación Dorada y quedó en shock al ver el estado del baño y la cocina. Organizó un operativo de limpieza profunda, lanzó duras críticas contra los participantes y desató el debate en la televisión.

El reingreso de las figuras históricas a Gran Hermano: Generación Dorada no solo desató alianzas estratégicas y romances inesperados, sino también un fuerte cruce por la convivencia diaria. En sus primeras 24 horas dentro de la casa más famosa del país, Romina Uhrig quedó completamente indignada ante el nivel de desorden y falta de higiene con el que se encontró, lanzando un operativo de limpieza extrema y duras advertencias para los participantes actuales.

La ex GH 2022/23, conocida por su obsesión con la pulcritud durante su primera experiencia en el juego, no ocultó su angustia al recorrer las instalaciones. “A mí me da pena porque yo quiero esta casa. Hay mugre en los microondas, en los hornos, está todo percudido”, lamentó mientras comenzaba a juntar residuos y lavar montañas de vajilla acumulada.

Olores, rechazo y un baño “difícil”

El estado general de la propiedad afectó de inmediato a los recién ingresados. Tan pronto como pusieron un pie en una de las habitaciones, Daniela Celis y Fabio Agostini huyeron espantados por el olor concentrado en el lugar. “Para mí esto huele a ropa sucia mezclada con genitales”, le graficó Cinzia Francischiello a Daniela sobre el clima reinante en el área del baño.

Por su parte, Juliana “Tini” Díaz también se sumó al reclamo generalizado al detectar residuos desparramados en lugares insólitos: “Hay cosas tiradas en el piso. Por ejemplo, había un desodorante tirado en el medio del baño”.

Frente al panorama, Charlotte Caniggia —una de las pocas jugadoras de esta edición que suele colaborar con las tareas domésticas— admitió con resignación que la higiene del baño “está difícil”, mientras que Sebastián Cola intentó consolar a las visitas asegurando que “pronto llega el momento en el que uno se acostumbra”.

“No me importa que me odien”

Fiel a su estilo, la exdiputada agarró los elementos de limpieza e instaló una rutina estricta de orden en la cocina, lo que generó miradas de desconfianza y molestia en varios de los competidores habituales. Sin embargo, cuando Juan Pablo “Devi” De Vigili le advirtió sobre los reclamos o rechazos que su actitud podría provocar en la placa de votación, Romina fue contundente: “No me importa que me odien. Todo esto es una falta de respeto. Acabo de limpiar y lo tiran ahí. Tienen un tacho de basura”.

“Cada uno que ensucie, que lave el plato. Era nuevo el microondas… ¿y estas botellitas?”, se indignó Uhrig mientras refregaba la mesada de la cocina.

El respaldo de Georgina Barbarossa y la frase sin filtro de Analía Franchín

Las imágenes del estallido de Romina se viralizaron rápidamente y fueron analizadas en el programa A la Barbarossa (Telefe), donde el equipo respaldó de forma unánime a la visitante.

“Son unos irrespetuosos. Acaban de limpiar y van y le ensucian la cara a ella. Son unos roñosos, irrespetuosos y maleducados”, disparó Georgina Barbarossa, visiblemente molesta por la actitud de los jugadores. Por su parte, Analía Franchín cerró la discusión con una picante frase sin filtro que provocó risas en el piso: “Voy a decir algo políticamente incorrecto: como tengas la casa habla de cómo tengas el culo”.

Seguí todos los detalles, los mejores momentos y la cobertura minuto a minuto de Gran Hermano Generación Dorada en la pantalla de El 9 Televida.