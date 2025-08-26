Es una declaración de guerra: Lo que Ömer le hace a Çağatay en Pasión Prohibida

A Ömer le quedó la sangre en el ojo con lo que pasó entre Kumru y él y el plantón que le dejó por irse con Çağatay, y ahora que la cosa se da vuelta, el empresario gastronómico se lo hará pagar al exmarido de Yildiz. Mirá lo que se viene en Pasión Prohibida.

Ömer estaba esperando el momento preciso para cobrarse venganza de lo que, según él, Kumru y Çağatay le hicieron; y de manera inesperada, ese tiempo llegó. En una situación bastante potente el empresario gastronómico le declara la guerra al exmarido de Yildiz. Mirá lo que va a pasar en Pasión Prohibida.

Ömer le hizo hecho creer a Çağatay que lo había perdonado por haberse reído de él con el tema de Kumru. El amigo de Caner y Emir se había ilusionado con la hija de Doğan y para él fue durísimo descubrir que ella y el hijo de Hasan Ali iban a casarse. Incluso llegó a amenazó con un arma.

Días después del incidente, Ömer le hace creer a Çağatay que todo está bien entre ellos y salen a cenar, pero lo que el exmarido de Yildiz no se imagina es que su amigo le puso algo en la bebida para tenderle una trampa.

Çağatay se despierta en mitad de la ruta y cree que ha atropellado un hombre. La policía lo detiene por homicidio y el joven comienza a alterarse, pero descubre que todo es un juego cuando Ömer lo sorprende por la espalda.

“Eres un tipo tan egocéntrico que te creíste que quería hacer las paces”, le dice Ömer a Çağatay en mitad de una tensa pelea entre ellos.

El amigo de Emir y Caner le deja claro al empresario que no piensa permitir que se vuelva a reír de nadie como hizo con él y le declara la guerra.

