Un picante y divertido cruce tuvo lugar este martes en MasterChef. Desde el balcón, Grego Rossello interrumpió una charla entre Wanda Nara y Nazareno Casero para pasarle factura al actor por haberle regalado flores a la conductora en una emisión anterior, tildándolo de “traidor” y amenazando con “pudrirla” si sigue avanzando en el terreno de la seducción.

Mientras los sentenciados de la semana luchaban contrarreloj en las estaciones de MasterChef Celebrity, el balcón se convirtió en el escenario de un divertido triángulo de celos y pases de factura protagonizado por Grego Rossello, Nazareno Casero y Wanda Nara. Mirá cómo se vivió la situación en El 9 Televida.

El reclamo en pleno balcón y la acusación de “traidor”

Todo comenzó cuando la conductora notó demasiado silencioso a Nazareno Casero y decidió consultarle qué le pasaba. “Es que estoy expectante, uno de nuestros compañeros se va a ir y estoy totalmente despistado”, respondió el actor, concentrado en la tensa definición de la gala.

Sin embargo, el clima dio un giro inmediato cuando Grego Rossello irrumpió en la conversación sin filtro: “Naza es un traidor”, disparó el humorista ante la sorpresa de ambos. Lejos de achicarse, dejó en claro que sigue de cerca cada movimiento que ocurre cuando no está en el estudio: “Ya saben por qué. Yo veo los programas en los que no aparezco, yo los veo en mi casa”.

Las flores a Wanda Nara y la amenaza de “pudrirla”

El motivo concreto del enojo de Rossello fue el gesto romántico que Casero tuvo días atrás al regalarle flores a Wanda Nara en medio del certamen. Sintiendo que el terreno de conquista se le escapa de las manos, el comediante le pasó factura en vivo y lanzó una advertencia en tono cómplice pero firme: amenazó con “pudrirla” si continúan las jugadas a sus espaldas, desatando las risas de todo el piso en medio de una noche cargada de nervios.

Seguí todas las galas, los momentos más divertidos y el minuto a minuto del reality culinario a través de la pantalla de El 9 Televida.