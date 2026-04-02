“Es un tema delicado”: El desesperado pedido de Tini Stoessel tras su escandalosa pelea con Emilia Mernes

La interna entre las dos máximas estrellas del pop argentino sumó un capítulo de alto voltaje este miércoles por la noche. Este jueves en un programa de televisión tras la filtración de audios de waap se dieron detalles que contextualizan lo que sucedió entre Tini y Emilia Mernes. Conocé los detalles de todo acá.

La interna entre las dos máximas estrellas del pop argentino sumó un capítulo de alto voltaje este miércoles por la noche. Durante su show del tour “Futttura” en el Hipódromo de Tucumán, Tini Stoessel decidió romper el silencio y frenar en seco los cánticos agresivos de su público dirigidos hacia Emilia Mernes. Y este jueves en Intrusos se dieron detalles de las razones detrás de la pelea. Es que este miércoles, además, comenzaron a circular en redes audios de waap en donde se relatan los detalles de la pelea.

Visiblemente conmovida y con el corazón en la mano, la cantante interrumpió su presentación cuando los insultos hacia su colega empezaron a retumbar en el predio. Lejos de alimentar el morbo, Tini optó por la honestidad para desmentir las versiones más crudas que circularon en las últimas horas en redes sociales.

Desmentidas y procesos personales

“Quiero que sepan que es un tema delicado que no tiene que ver con un embarazo que perdí el año pasado“, sentenció la artista, descartando de plano los rumores de un embarazo ectópico. Con la voz quebrada, también aclaró que el conflicto no está vinculado a su lucha contra la depresión, sino a cuestiones privadas que prefiere resguardar.

“Necesito que entiendan que cada uno tiene sus tiempos y sus procesos para asimilar ciertas cosas que le pasaron en la vida“, explicó ante miles de fanáticos que pasaron del grito al silencio absoluto. Tini calificó de “injusto” el rumbo que tomó la información en los medios y aseguró que “las personas involucradas saben perfectamente lo que pasó”.

El refugio en el silencio

Hacia el final de su descargo, la intérprete de “La Triple T” le suplicó a sus seguidores que detuvieran el ataque hacia Emilia: “Les pido por favor, no empiecen a cantar y decir nada. Les estoy abriendo mi corazón… por ahora yo elijo el silencio”.

El conflicto, que mantiene en vilo al mundo del espectáculo, parece entrar en una etapa de tregua mediática por pedido expreso de la protagonista, quien intenta sanar mientras continúa con su gira nacional.

Por su parte, Rodrigo Lusich, este jueves, dio detalles de la razón de la pelea. Es que desde el miércoles a la noche circula por las redes un audio que detalla los motivos de la pelea y que involucra a un productor y un posible caso de abuso sexual.