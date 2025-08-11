“Es un acto de irresponsabilidad…sea un poco más consciente”: Maluma paró su show para retar a una fanática

El colombiano Maluma se viralizó cuando detuvo su concierto para retar a una madre que llevó a un bebé de un año sin protección en sus oídos a su show en México.

El cantante colombiano Maluma se viralizó cuando en el marco de su gira “+ Pretty +Dirty World Tour” paró su recital para retar a una fanática que asistió al show con su bebé de un año sin protegerle los oídos ante los altísimos decibeles de la música.

El cantante, de 31 años, estaba en pleno show cuando, en medio de la música, interrumpió el espectáculo para dirigirse directamente a una espectadora que tenía en brazos a su hijo, un bebé de apenas un año.

La escena, registrada por varios asistentes, y que de inmediato se viralizó, muestra al intérprete de Hawái y Felices los 4 visiblemente enojado al notar la presencia del pequeño. “¿Usted cree que es una buena idea traera un bebé de un año a un concierto donde los decibeles están a la p*** mi****, donde el sonido está durísimo? Ese bebé, quiero saber que está haciendo aquí”, cuestionó el cantante a la mujer aludiendo a los peligros para la salud auditiva del menor.

El artista, quien junto a su pareja Susana Gómez es padre de París Londoño Gómez, recalcó que él nunca llevaría a su hija de esa edad a un evento de tal magnitud. “Para la próxima, sea un poco más consciente”, remató, sugiriendo además que, en caso de asistir, el niño debería contar con protección auditiva adecuada.