“Es sanador”: Andrea del Boca rompió el silencio en Gran Hermano y recordó la muerte de su padre tras ser “cancelada”

La actriz, primera en ingresar a la “Generación Dorada”, abrió su corazón sobre los diez años de juicio por “Mamá Corazón”. Entre lágrimas, confesó que su padre no soportó la presión mediática y que su entrada al reality es una forma de demostrar que no tiene nada que ocultar.

La entrada de Andrea del Boca a la casa de Gran Hermano fue, sin dudas, el mayor impacto televisivo del año. Sin embargo, tras el brillo del debut, llegó el momento de la verdad. En sus primeras horas de convivencia, la icónica actriz de telenovelas decidió explicarle a sus compañeros —y al público— qué la llevó a encerrarse en la casa más famosa del país.

Para Andrea, este reingreso a los estudios de Martínez tiene una carga emocional doble: “En estos estudios yo hice el último trabajo con mi papá. Estamos bendecidas porque él está aquí”, comentó emocionada, recordando al director Nicolás del Boca, fallecido en 2018.

La herida de “Mamá Corazón” y la muerte de su padre

Del Boca no esquivó el tema que la mantuvo alejada de la ficción durante una década: el juicio por la novela “Mamá Corazón”, financiada con fondos públicos y nunca emitida. La actriz vinculó directamente el proceso judicial con el deterioro de la salud de su progenitor.

“Mi viejo no lo pudo soportar. De la depresión le salió un tumor y en tres meses se fue”, reveló Andrea con crudeza. Cabe recordar que la actriz fue procesada y enfrentó pedidos de condena de hasta 3 años y medio de prisión, en un caso que involucró a exfuncionarios y universidades nacionales. Finalmente, en septiembre de 2025, la justicia la declaró absuelta, cerrando un capítulo que ella define como una “cancelación mediática” de diez años.

“Me meto en la boca del lobo”

Sobre su sorpresiva decisión de participar en un reality, Andrea fue tajante: lo hace por una necesidad de transparencia. “Para mí, de alguna manera es sanador Gran Hermano. Como no tengo nada que ocultar, me meto en la boca del lobo, en el programa de mayor rating para decir ‘yo estoy acá, entera’, sentenció.

Uno de los momentos más desgarradores ocurrió cuando la actriz se quedó sola en la habitación. Abrazada a un almohadón, rompió en llanto hablándole a su padre: “Sabés que te amo siempre… tiene tu perfume”.

Con este testimonio, Andrea del Boca deja de ser la “heroína de novela” para mostrarse como una mujer que busca recuperar su lugar en el afecto del público, utilizando el encierro como una paradójica herramienta de libertad.