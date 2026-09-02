“Es lo único que pido”: ¿cuál es la tajante condición de Edith Hermida para sumarse a MasterChef Celebrity?

La reconocida conductora y panelista rompió el silencio sobre su inminente desembarco en la pantalla de El 9 Televida para la nueva temporada del certamen culinario. Entre risas, nervios y la ayuda de exparticipantes, reveló sus mayores miedos en la cocina y el único plato que se negará rotundamente a preparar.

La alineación de figuras para MasterChef Celebrity 2026 no deja de sumar sorpresas de cara a su esperado estreno en la pantalla de El 9 Televida. A la confirmación de nombres como Luck Ra, L-Gante, Julieta Poggio y Grego Rosello, ahora se suma una de las personalidades más picantes de la televisión argentina: Edith Hermida.

En vísperas de comenzar con las grabaciones del certamen que conducirá Wanda Nara, la histórica integrante de Bendita habló abiertamente sobre el desafío de someterse por primera vez en su carrera al formato de un reality show y dejó en claro que llega con una advertencia innegociable para la producción.

El insólito límite que le puso a la producción

Con su característico sentido del humor, la periodista marcó la cancha de entrada al ser consultada sobre los ingredientes a los que les tiene mayor rechazo antes de encender las hornallas: “Que no me hagan cocinar pulpo, por favor, es lo único que pido. No como pulpo, me parece un animal hermoso e inteligente. No me gusta y es lo que más rechazo me da”, lanzó Hermida, sumando además que deberá practicar cómo pelar pescados, ranas y caracoles.

En cuanto a sus fortalezas, la conductora reconoció que su especialidad son las carnes y los postres como budines o panqueques, aunque admitió una gran asignatura pendiente: las pastas. “Nunca en mi vida hice ni fideos, ni ravioles, ni ñoquis. Siempre los compré en la fábrica del barrio”, confesó entre risas.

“Mi miedo soy yo misma: me pongo violenta”

Más allá de las exigencias gastronómicas, lo que realmente le genera “vértigo” a Edith es el nivel de competencia y la exposición que tendrá al mostrar una faceta desconocida ante las cámaras.

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“Tengo miedo de mí misma porque soy muy competitiva. A veces me acelero, me pongo ansiosa y me agarra el ataque. Sé que me pongo nerviosa y violenta. Como nunca estuve en un reality, mi propio enemigo soy yo”, reconoció sin rodeos.

Para no quedar en el camino prematuramente, Hermida reveló que ya cuenta con la ayuda y los consejos de exfiguras del certamen como Claudia “La Gunda” Fontán y Juariu, quienes le están pasando valiosos tips para afinar la técnica antes del gran debut.