“Es la hora, es la hora…” de celebrar que la reina de los bajitos será abuela: : la incontenible emoción de Xuxa tras enterarse de que su hija Sasha Meneghel espera su primer hijo

La gran ídola de los niños y leyenda indiscutida de la televisión latinoamericana atraviesa uno de los momentos más felices de su vida personal. Sasha Meneghel, hija fruto de la relación entre Xuxa y el actor Luciano Szafir, anunció en sus redes sociales que está esperando su primer hijo junto a su esposo, el cantante João Lucas.

La noticia sacudió al mundo del espectáculo internacional y conmovió a generaciones enteras que vieron crecer a Sasha Meneghel desde el día de su nacimiento, el cual fue transmitido en vivo por la televisión brasileña en el emblemático Jornal Nacional de Globo.

A través de una tierna publicación en su cuenta de Instagram que rápidamente se llenó de “Me gusta”, la diseñadora de moda y empresaria de 28 años reveló que se convertirá en madre junto a su pareja, el músico João Lucas, con quien contrajo matrimonio en mayo de 2021 tras un camino compartido que comenzó en 2020.

La conmovedora reacción de Xuxa: “Mi historia está completísima”

Lejos de mantener la prudencia habitual, la icónica presentadora brasileña desbordó de alegría y volcó sus sentimientos más profundos en un posteo que acompañó con imágenes del ultrasonido y postales familiares.

Xuxa recordó el exacto momento en que sostuvo a Sasha por primera vez en la puerta de la maternidad y confesó los recurrentes pedidos que le hizo a su hija a lo largo de los años:“Cuando vi a mi mamá sosteniendo a Sasha a la salida de la maternidad, pensé: ‘Algún día voy a ser yo la que tenga a mi nieto en brazos’. Perdón, Sasha, por habértelo pedido todas las veces que estabas de novia… Después te casaste y te dije: ‘Ahora ya puedo ser abuela’, expresó con total sinceridad.

Además, la artista anticipó cómo vivirá esta nueva etapa de su vida y le dedicó tiernas palabras al futuro integrante de la familia:

Un ariano muy amado: Xuxa bromeó sobre la llegada del bebé bajo su mismo signo del zodíaco.

El orgullo por su yerno: Le agradeció especialmente a João Lucas , a quien definió como el yerno que le pidió a Dios.

Plenitud total: Para cerrar, la leyenda del pop infantil sentenció emocionada: “Perdón de verdad, pero sé que ahora mi historia está completísima. ¡GRACIAS!”.

¿Quién es Sasha Meneghel?

Sasha es mucho más que “la hija de la reina de los bajitos”. Graduada en 2019 en la prestigiosa Parsons School of Design de Nueva York, la joven se consolidó como una talentosa diseñadora de moda y empresaria. En 2024 dio un gran paso al lanzar su propia marca, Mendepars, enfocada en la sustentabilidad y el diseño atemporal.

Además de su paso por el modelaje y las embajadas de marcas de lujo como Fendi, en su adolescencia supo destacarse en el deporte al integrar la selección brasileña de vóley sub-15. Hoy, instalada en São Paulo junto a su esposo, se prepara para escribir el capítulo más importante de su vida personal.