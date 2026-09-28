¡Es hoy! Vuelve MasterChef Celebrity a El 9 Televida con la conducción de Wanda Nara

Las cocinas más famosas del mundo vuelven a encenderse y la expectativa es total. Este lunes 28 de septiembre a las 22:15, El 9 Televida presenta el esperado regreso de MasterChef Celebrity, la competencia culinaria que promete adueñarse del prime time de la televisión mendocina.

A pocas horas del esperado estreno de MasterChef Celebrity por la pantalla de El 9 Televida, Elizabeth “La Negra” Vernaci volvió a hacer de las suyas y, fiel a su estilo sin filtro, lanzó una desopilante advertencia. En una picante charla al aire con Georgina Barbarossa en A la Barbarossa, la locutora cruzó a los participantes que contrataron chefs privados para practicar previo al debut, se sinceró sobre sus verdaderas habilidades en la cocina dulce y tiró abajo cualquier expectativa de madrugar o estudiar de más.

Al ser consultada por Georgina Barbarossa sobre su preparación para el certamen y si estaba estudiando en su casa, la locutora fue tajante: “No, estudiar no estudio. La verdad no tengo tiempo de ir a mi casa y ponerme un chef. Es demasiado. Yo llego a mi casa y a las 10 de la noche estoy durmiendo”, disparó entre risas.

“Primero tenés un montón de plata y segundo tiempo al pedo”

La conversación subió de tono cuando en el programa revelaron que varios famosos habían contratado profesores particulares y chefs profesionales para aprender técnicas antes de ingresar al estudio. Vernaci no dudó en marcar la cancha frente a la actitud de sus compañeros: “Cuando veo que todos me dicen ‘no, tenemos chef, hacemos esto’… Primero tenés un montón de plata que podés poner un chef y segundo tenés tiempo al pedo. Yo no tengo ni tiempo al pedo. Igual, algo de cocina sé”, lanzó sin tapujos la locutora.

Debilidad por lo salado, fobia a la pastelería y chicanas con Georgina

Durante el divertido ida y vuelta, la conductora radial dejó en claro cuál será su fuerte y qué preparación prefiere evitar a toda costa dentro de las cocinas del programa. “Lo dulce me va a salir siempre mal porque no me gusta cocinar dulce. Tenés que ser exacta y no te podés pasar ni un gramo”, analizó sobre la pastelería.

A su vez, tras admitir con humor que es de las cocineras que “picotean y meten el dedo” en las preparaciones para probar el gusto, mantuvo un divertido cruce con Georgina sobre sus rutinas y hábitos: “Yo tengo que meterme algo en la boca. Sí, como vos, Georgina. Ella me buscó”, remató entre carcajadas.

Con el estilo ácido y auténtico que la caracteriza, La Negra Vernaci promete convertirse en una de las grandes animadoras de la competencia que conducirá Wanda Nara.

No te pierdas el gran estreno de MasterChef Celebrity, esta noche a las 22:15 por El 9 Televida.