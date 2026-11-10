Erick Rojas, el cacique que le tejió al Papa León XIV un poncho de raíz ancestral

Con tintes extraídos de la naturaleza de las sierras cordobesas y un telar rústico de quinientos años de historia, Erick Rojas creó una pieza textil única que convirtió un obsequio oficial en un símbolo histórico de resistencia y orgullo originario.

En los rincones más profundos de las sierras de Córdoba, el tiempo transcurre al ritmo paciente de los procesos artesanales. Allí, donde la montaña abraza al viento, la elaboración de una prenda no responde a los mandatos de la producción en masa, sino a una verdadera ceremonia cultural. Con solo 28 años, el artesano textil Erick Rojas llevó a cabo una proeza que cruzó el océano: transformar la fibra bruta de los rebaños locales en una obra de arte destinada al propio Sumo Pontífice.

Por encargo del gobierno provincial de Córdoba con motivo de la visita del papa León XIV, Rojas asumió la tarea de diseñar un poncho ceremonial que sintetizara la identidad del paisaje serrano, sus cauces de agua y la memoria viva de las comunidades autóctonas.

La alquimia del telar: una técnica que desafía a los siglos

El nacimiento de esta prenda milenaria comienza mucho antes de que las manos toquen la estructura del telar. Es un trabajo minucioso de meses que exige paciencia, respeto por la naturaleza y un dominio preciso de los recursos de la tierra:

Esquila y preparado del vellón: El material de partida proviene del hilado a mano de vellón crudo de ovejas y llamas, criadas en la zona.

Tintes vegetales del monte: La paleta cromática se logra mediante la recolección de botánica nativa. Para obtener los matices terrosos y castaños que dominan el tejido, el joven artesano utilizó cáscaras de cañar, infundiéndole a la tela el color distintivo del suelo cordobés.

El soporte histórico: El tramado final se ejecuta sobre un telar de palos estructurado bajo los mismos parámetros técnicos, que empleaban los habitantes originarios de la región hace más de medio milenio.

Un pedido especial

Le pidieron una pieza que representara los ríos y las sierras. Erick utilizó tres fibras que él mismo produce: lana de oveja, fibra de llama y algodón. Estas dos últimas son ancestrales, de la época prehispánica. Tardó dos meses en tejerlo, sin contar el tiempo que le llevó preparar el hilado.

Erick explica que el tejido se lee cuando una persona lo lleva puesto. Se convierte en una segunda piel, una pieza que cuenta quién es y de dónde viene. “Es como una remera con inscripción, va contando la historia de nuestras vidas. Tiene símbolos que cuentan la historia del lugar donde nací, de mis parientes. Un lienzo en blanco que el tejedor escribe y diseña para alguien especial”, relata en diversos medios.

También, el poncho tiene una parte amarilla que se llama la pampa. Su tamaño representa cuánto ha cultivado una persona a lo largo de su vida. Cuanto más ha trabajado y cultivado su entorno, más chica se vuelve la pampa.

El tejido no llega a pesar un kilo. Para Erick y su familia, es una señal. “Somos creyentes de señales alrededor del tejido, era muy liviano para su tamaño. Tiene un espíritu que lo hace flotar”, confiesa el joven, que hace unos días entregó el manto a las autoridades.

De la encrucijada espiritual al mandato comunitario

Más allá de su perfil como maestro tejedor, Rojas sostiene un rol fundamental dentro de su territorio: es el nawan —figura de liderazgo y vocero representativo— de La Unión, un asentamiento de raíces comechingonas y diaguitas en el paraje Pachango, habitado por unas doscientas personas, ubicado entre Pocho y San Alberto a 38 kilómetros de Mina Clavero. Sus primeros registros datan de los años 1600 y 1700.

Dada la compleja e histórica relación entre las instituciones eclesiásticas y los pueblos originarios de América, la propuesta de elaborar un obsequio para la máxima autoridad de la Iglesia Católica desencadenó una profunda reflexión interna. Antes de aceptar el encargo, el joven líder buscó el consejo de los ancianos y caciques de la región. La respuesta de los sabios fue unánime: la prenda debía tejerse, no como una concesión, sino como una declaración de permanencia. Llevar los símbolos sagrados al centro del escenario mundial constituía una victoria cultural tras quinientos años de invisibilización.

Proyectar la memoria hacia el futuro

El poncho entregado a León XIV no es únicamente un lienzo de lana finamente trabajado; es un testimonio vivo de la vigencia de las raíces precolombinas en el presente argentino.

Para su creador, el impacto de esta obra radica en transformar la mirada social sobre las comunidades indígenas, demostrando que su existencia excede los conflictos territoriales y se manifiesta a través del arte, la cosmovisión y el trabajo digno. Cada nudo del poncho afirma que, aunque los siglos transcurran, las tradiciones no solo se heredan, sino que se proyectan con fuerza hacia las generaciones venideras