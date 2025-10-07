Entrevista mediante, qué dijo la actriz de Pasión Prohibida sobre la maternidad y su relación con Halit Can

La actriz protagonista de Pasión Prohibida vuelve a compartir proyecto con quien fue su hijo en el drama de las tardes de El 9 Televida y así se lo contó a la prensa turca.

Pasión Prohibida es la novela turca de las tardes de El 9 Televida. Y si bien en Mendoza está al aire desde el 2024 y aún restan capítulos para que vea su final, en Turquía, su país de origen esta serie se emitió en los años 2018 hasta el 2023, porque lo que han pasado casi 3 años desde que quien hizo de Yildiz, Eda Ece, y el pequeño actor de Halit Can se vieron por última vez. Ahora con un nuevo proyecto en puerta para los dos se reencontraron y así se vivió todo.

La información llega a Elnueve.com directamente desde Estambul. Allí la periodista Birsen Altuntaş tuvo la oportunidad de entrevistar a Eda Ece y desde allí fue que salió la noticia en donde ambas mujeres hablan del pequeño actor que hizo de Halit Can en la ficción que El 9 Televida emite como Pasión Prohibida.

Eda Ece interpreta a la madre de Nazlı, una hija muy meticulosa y estricta, en New Generation Family, una serie vertical de la plataforma digital BMAG de Doğan Burda, que se emitirá en Turquía en breve.

En declaraciones al canal de YouTube de Birsen Altuntaş, junto a sus coprotagonistas Sumru Yavrucu e İbrahim Selim, Eda Ece comentó: “Creo que soy una madre típica… Criamos a nuestra hija con mucho amor… Mina está creciendo con mucha ternura… Nos esforzamos al máximo. Solo tiene 18 meses… Apenas ha empezado a hablar y a hacer imitaciones. Duerme a la bebé, me imita. Se parece mucho a mí… Así que, lo está haciendo de maravilla, mashallah… Es una niña feliz…”, dijo la actriz que hace de Yildiz sobre su hija en la vida real.

Y bromeando al respecto, Ece comentó: “Ya crié a un niño en Yasak Elma… Halit Can es famoso ahora, como saben. Veo Uzak Şehir (Ciudad Lejana). Ya es grande, ahora es el hijo de otra persona… También me gusta mucho Sinem. Yo lo crié, y hasta cierta edad, Sinem se encarga del resto…”.

Eda Ece, quien interpretó a Yildiz y su hijo Halit Can Argun en Yasak Elma -Pasión Prohibida-, que duró seis temporadas y concluyó con el episodio 177 habló con mucho sentimiento y amor de su paso por la novela que todas las tardes se ve en Mendoza con grán éxito.