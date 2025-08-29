Entre un matrimonio obligado y un te quiero inesperado, así va Pasión Prohibida con Doğan como centro de todo

Ahora la pieza clave y más fuerte de Pasión Prohibida es Doğan. Todo pasa por el empresario, y mirá lo que está tramando para la novela de las siestas de El 9 Televida.

De un tiempo a esta parte, Doğan ganó protagonismo al punto de que ahora es casi quien establece las reglas de juego en Pasión Prohibida. Y como para prueba, un botón, acá te contamos sobre dos hechos distintos, pero que lo tienen a él como denominador común de lo que se viene en la novela turca más vista de las siestas de El 9 Televida.

En una arriesgada jugada, Doğan aprovecha una ocasión social para acorralar a Çağatay y Ender, acelerando sus planes de boda y obligándolos a anunciar públicamente su fecha.

De esta manera, el padre de Kumru ha querido asegurarse de que el matrimonio se lleve a cabo, alejando así a Çağatay cada vez más de Yildiz y, especialmente, ahora que ha echado a su propia hija de casa para evitar que se involucre otra vez con él.

La situación se ha convertido en una verdadera guerra de poder y egos. Mientras tanto, Ender se encuentra en medio de esta batalla, presionada para seguir adelante con los planes de matrimonio.

Como si esto fuera poco, cuando Doğan llega a casa le plantea a Yidliz que no le gusta nada que ella y Çağatay se vean con frecuencia por la tenencia compartida de Halit Can.

Sin embargo, en un giro inesperado, Doğan abre su corazón, admitiendo que ya no quiere un matrimonio falso. Esta confesión toma por sorpresa a Yildiz, quien, entendiendo su situación, le pide a Doğan que se encargue de los trámites del divorcio, creyendo que sería lo mejor para todos.

Pero la situación da un vuelco aún mayor cuando Doğan, contra todo pronóstico, le declara su amor con un inesperado te quiero, y asegurándole que su mayor deseo es que su matrimonio sea real.

Yildiz, atónita ante las palabras de su marido, se ha quedado en shock. Para seguir con detalle qué le responde la rubia a su esposo y cómo se desarrolla todo esto, no te pierdas los próximos episodios de Yasak Elma en El 9 Televida.