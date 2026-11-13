Entre risas, música y picantes confesiones: la divertida recorrida de Wanda Nara por las estaciones de MasterChef Celebrity

La exigente prueba de pastelería dictada por Osvaldo Gross en MasterChef Celebrity tuvo su momento de distensión gracias a la clásica recorrida de Wanda Nara por las estaciones. Entre charlas sobre la infancia, un inesperado número musical improvisado por Luck Ra, bromas sobre relaciones, un aro que desató teorías de infidelidades y hasta una porción de tarta para calmar los nervios de Marta Fort, la conductora revolucionó el estudio.

Mientras los participantes intentaban replicar con máxima precisión la compleja marquise de chocolate y naranjas presentada por el maestro pastelero Osvaldo Gross, Wanda Nara decidió hacer una pausa en la tensión del certamen y se armó de una porción de torta para visitar mesada por mesada a los famosos en la emisión de este jueves.

De los sueños de infancia al show musical de Luck Ra

La recorrida comenzó con una charla íntima junto a Karina Mazzocco, quien le consultó qué soñaba ser de chica. Entre risas, Wanda confesó que su gran objetivo era ser conductora de televisión —además de tener la ilusión de ser azafata—, a lo que Mazzocco sumó sus propias anécdotas de infancia y piropos mutuos sobre la belleza.

El clima festivo escaló rápidamente cuando la conductora pasó por la estación de Pablo Giralt y, al notar el ambiente algo tenso por la dificultad del desafío, le pidió a Luck Ra que pusiera ritmo al estudio. El músico interpretó “Tu misterioso alguien”, desatando el baile espontáneo de Juli Poggio, Rocío Robles y Campi desde sus respectivas cocinas.

Teorías de infidelidad, chicanas y relax para Marta Fort

El toque de color y misterio de la noche llegó cuando a Rocío Robles se le salió un aro. Entre risas, la participante lanzó la clásica superstición: “Dicen que cuando se te sale un aro te están metiendo los cuernos”, lo que dio pie a un divertido enigmático sobre infidelidades y anécdotas de la farándula que dejó a todos intrigados.

Lejos de frenar, Wanda continuó su caminata y cruzó a Sebastián Presta, a quien le reclamó por supuestos engaños humorísticos en el pasado. Finalmente, la conductora cerró su paso deteniéndose en la estación de Marta Fort, quien atravesaba momentos de alta tensión con la compleja receta, y le ofreció un poco de la torta de Gross para ayudarla a relajarse antes de que terminara el tiempo.

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