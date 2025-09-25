Entre los likes del padre de Mert Ramazan Demir y un dato fuerte de la prensa turca: El fandom de Amor a Cualquier Precio se hace los rulos

Un jueves movido para el fandom de la novela turca que se lleva todo el rating de las noches de El 9 Televida. Pequeñas señales que hacen latir fuerte el corazón de quienes apoyan a la pareja protagonista de Yalı Çapkını y, sobre todo, a quienes sueñan con que el #AfRam vuelva a ser real.

El grupo de fanáticas que comenzó enamorado de Amor a Cualquier Precio y cuyo amor luego fue mutando hacia la pareja protagónica, luego de que se supiera que Mert Ramazan Demir y Afra Saraçoğlu eran más que simples compañeros, tuvo un jueves movido. Es que si bien aún no hay confirmación oficial, el fandom #AfRam respira aires de esperanza de reconciliación. Acá te contamos los datos concretos que sustentan esta teoría llena de ganas, esperanza, intensidad y mucho amor que hace que el encendido de las noches de El 9 Televida sea el éxito que es.

Luego del terrible suceso de julio, cuando Mert Ramazan Demir fue visto besando a una chica que no era Afra Saraçoğlu, el fandom #AfRam sufrió una fractura. Y aunque por aquellos días en donde todo era dolor por la ilusión rota parecía que el tiempo no iba a seguir y las cosas no tendrían retorno, aparecieron algunos indicios que vuelven a encender la llama de la esperanza.

Lo primero que pasó esta semana y que ya hizo florecer, junto con la llegada de la primavera, el corazón de las fanáticas fue la declaración de Mert Ramazan Demir a un fan que le dijo que esperaba que se reconciliara pronto con Afra, a lo que el actor respondió: “Yo también”.

Y este jueves, a la catarata de likes que el padre de Mert le dejó en el último carrusel de fotos a Afra Saraçoğlu, que obviamente dio para chistes y mil comments como: “Mert le robó el celular a su papá y está likeando a Afra” – porque cabe recordar que luego de la pelea de comienzos de año, la pareja se dejó de seguir en redes sociales -. Se sumó la declaración de un programa de espectáculos, del periodista Mehmet Üstündağ, quien aseguraró que “si bien no podían hablar de que Afra y Mert habían vuelto, sí les habían aseverado de tres fuentes distintas, y de ambos lados, que habían hecho las paces y que estaban reconciliados a pesar de que no ha habido señales públicas de ambas partes al respecto”; por lo que se especula que es sólo cuestión de tiempo el volver a verlos juntos en alguna foto.

De inmediato el fandom reflejó esto en las redes y prendió velas para que su sueño, al fin, se vea plasmado en una imagen.

Mientras la verdad de Afra Saraçoğlu y Mert Ramazan Demir como pareja sale a la luz, vos podés disfrutar de aquellos momentos en donde su amor era de verdad y no tan público, a través de la piel de Seyran y Ferit en Amor a Cualquier Precio. Todas las noches, a las 22:30 horas en El 9 Televida.