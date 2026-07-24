Entre lágrimas, Daniela Celis se despidió de Gran Hermano: “Esta casa me dio a mis hijas”

La exparticipante concluyó su paso como visita en la edición “Generación Dorada” con un conmovedor discurso. Quebrada por la emoción, confesó la apremiante necesidad de reencontrarse con las pequeñas Laia y Aimé.

La estadía de las visitas históricas en Gran Hermano: Generación Dorada continúa su curso y, tras la partida de Fabio Agostini, llegó el turno de Daniela Celis. La exjugadora de la edición 2022/23 atravesó una despedida atravesada por el llanto, la nostalgia y un profundo sentimiento de gratitud hacia el reality que en Mendoza se ve por El 9 Televida.

Al momento en que la voz del Big le anunció que su participación dentro del juego había finalizado, “Pestañela” no pudo contener la emoción y dedicó sentidas palabras a sus compañeros y a la producción que transformó su vida.

De una niña con sueños a una madre realizada

Durante su discurso de despedida frente a la puerta principal, Daniela hizo un balance de su crecimiento personal desde su primera vez en el certamen hasta este regreso: “Gracias, Gran Hermano, Dios, gracias por esta oportunidad. La verdad que acá entró una niña llena de ilusiones por esa puerta para cumplir todos sus sueños, y siento que hoy se va una mujer cumpliendo esos sueños que en su momento veía imposibles”, expresó con la voz quebrada.

El motor de su partida: sus hijas Laia y Aimé

Si bien Daniela destacó haber sentido siempre la casa más famosa del país como su “lugar seguro”, reconoció que el aislamiento se le volvió muy complejo de sostener debido a la distancia con sus hijas gemelas, Laia y Aimé, nacidas en enero de 2024 fruto de su relación con Thiago Medina, a quien conoció justamente dentro del reality.

“Esta casa me dio mi vida, me dio mis hijas. Yo siento que siempre fue mi lugar seguro, pero ahora mi lugar seguro lo tengo afuera. Me voy por el amor de mi vida, no puedo estar un día más sin ellas. Soy mamá primeriza y las necesito abrazar y estar con ellas”, confesó conmovida.

Un mensaje de aliento para los nuevos jugadores

Antes de atravesar el umbral y reencontrarse con su familia fuera de las cámaras, la influencer dejó un mensaje motivacional dedicado a sus compañeros de convivencia y a todas las personas que sueñan con una oportunidad en la televisión: “Siempre hay una huella marcada en mi corazón. Mis dos hijas son gracias a esta casa inmensa, llena de sueños e ilusiones donde nada es imposible. Siempre sueñen, crean y confíen en ustedes”, concluyó antes de fundirse en un abrazo final con el resto de los participantes.

Seguí todos los detalles, las eliminaciones y la cobertura de Gran Hermano Generación Dorada a través de la pantalla de El 9 Televida.