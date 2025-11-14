Entre la vida, el amor y la verdad: la trama explota en La Traición

Un accidente de tránsito, un embarazo, una liberación y un descubrimiento cambian todo en La Traición. Y lo que se viene el lunes, es sólo el comienzo de lo que se viene en El 9 Televida.

Como te damos la data con antelación, aprovechá y pensá un almuerzo liviano para el lunes porque lo que se viene en La Traición desde el inicio de la semana será muy picante. Todo cambia en la trama de la novela de las siestas de El 9 Televida. Un accidente de tránsito, una vida al borde de la muerte, un embarazo (que no es el de Oylum) alteran todo, una verdad sobre un acto de corrupción y más empiezan a armar el terreno para que todo explote y cambie.

Al revelarse que Zeliş, la novia de Ozan, es pariente de Yeşim, causa gran revuelo en toda la familia. Pero esto es sólo la punta del iceberg de todo lo que se viene.

Por ejemplo, una de las cosas que verás el lunes en la pantalla de El 9 Televida, Oylum, sufrirá un terrible accidente de tránsito que la pondrá al borde de la muerte. Behram al saberlo se volverá loco mientras que Tolga cederá al llegar al hospital y ver a quien ama con ese hombre. Y en su despecho saldrá corriendo a buscar a Selin.

Yeşim vuelve a entrar en escena cuando algo la hace sospechar que Tarık ha dejado embarazada a alguien cercana a él. Y eso la enloquece.

En otro orden de cosas, liberan a Sezai, aunque aún está a la espera de una sentencia, por lo menos la esperará libre. A su vez, la abogada de Güzide se entera de que Tarık está lavando dinero de un mafioso muy peligroso y si él comete algún error su familia podría estar en peligro, y por eso Güzide quiere el divorcio con los requisitos mínimos para poder salir de esa situación lo más rápido posible.

¿Qué sucederá de ahora en más con toda esta información sobre el tapete? Para averiguarlo, quedate prendido a Canal 9 Televida y no te pierdas ningún episodio de La Traición.