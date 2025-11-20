Entre la maldad de Hilal y la de Ender va Pasión Prohibida

Si Ender te parecía mala, Hilal no se queda atrás. Mirá lo que inventa la abogada para aprovecharse de Doğan en Pasión Prohibida.

Al parecer, Ender no es la única mujer malvada ni del mundo ni de Pasión Prohibida, el culebrón turco de las tardes de El 9 Televida. Resulta que Doğan, parece que tiene una especie de imán para atraerlas y mirá lo que Hilal hace que deja a Ender como una mujer de buen corazón.

Es increíble la infinidad de cosas que puede hacer una persona para conseguir sus objetivos. Hilal está completamente obsesionada por casarse con Doğan y hace cualquier cosa por conseguirlo.

Mientras la abogada finge su papel de mujer embarazada, Ender sospecha que esta situación es totalmente falsa, así que manda a su hermano para que investigue si es verdad o no.

Cuando Caner llega con las pruebas de que Hilal no está embarazada, su hermana directamente va a exigirle a la exprometida de Doğan que cuente toda la verdad al empresario o se lo contará ella misma y será mucho peor, porque jamás la perdonará.

Con muchas dudas y mucha rabia, la abogada se dirige al despacho del empresario para contarle que ha sido todo un error y que finalmente no estaba embarazada.

Doğan no cree que haya sido un error sino que ella le ha engañado para conseguir estar a su lado y con estas palabras la echa de su vida: “No te creo porque no has dejado nada en lo que poder creer ¡Sal de mi casa inmediatamente, vete!”

