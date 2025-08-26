Entre la decepción y la furia, así queda Güzide al descubrir un nuevo secreto en La Traición

Si el haber encontrado a Oylum con su exmarido y su nueva familia no fue lo suficientemente movilizador, lo que Güzide descubrirá ahora la dejará devastada. Mirá lo que se viene en La Traición.

Luego de descubrir la verdad sobre su matrimonio Güzide es como una testigo omnisciente de una realidad que no para de desmoronarse frente a sus ojos. Si fuesen sólo hechos, nada importaría, pero son sus hechos, momentos, verdades y acciones que la afectan directamente. Y si la mujer pensó que ver a su hija en la casa de su exmarido con su nueva familia había sido movilizador, lo que ahora descubrirá la dejará un poco más rota. Mirá lo que se viene en La Traición en El 9 Televida.

Ante lo que sus seres queridos le han ocultado, Güzide cuestiona la validez de las duras palabras de Tarık. Tras concluir el juicio de Oylum, Güzide toma la decisión anticipada y contrata a un abogado para divorciarse de Tarık. Decidida a que su marido pague caro su traición, Sezai se convierte en su apoyo en estos momentos difíciles. Sin embargo, la parte más cruda que le tocará atravesar a la mujer llegará cuando encuentre un pasaje Nueva York a nombre de su hija.

La mentira de Oylum queda al descubierto y evita confrontar a su madre. De esta manera se resguarda en su padre, pero Tarık no tiene mejor idea que inventar mentiras para evadir la situación lo que termina empeorando aún más todo. Si bien los secretos que inventa su padre, obligan a Oylum a acercarse a él, la chica no se da cuenta de que sus acciones están fortaleciendo el muro entre él y su madre y alejándola de Tolga.

Por otro lado, Oltan aún no ejecuta su plan contra Ozan, porque lo aquí Güzide tiene otro frente de batalla que afrontar para más adelante.

Por ahora la jueza deberá procesar la mentira de Oylum y el hecho de que Tarık parece estar más cerca de su hija que ella.

