Entre la culpa y la furia: Bahar intenta salvar a su hijo tras la tragedia en el hospital

La muerte de Zeynep desata un escándalo sin precedentes que pone a Aziz Uras en el ojo de la tormenta. Esta noche, mientras la familia de la víctima exige justicia a los gritos, Bahar enfrentará el desafío más difícil: evitar que su hijo se hunda en el remordimiento.

El ambiente en el hospital se vuelve irrespirable esta noche de miércoles. Tras confirmarse el fallecimiento de Zeynep, el dolor se transforma rápidamente en sed de venganza. Timur sale a los pasillos para dar la noticia más difícil, pero sus palabras no logran calmar la rabia del padre de la joven. El hombre, fuera de sí, arremete físicamente contra Aziz Uras, a quien señala como el único responsable de dejar a una bebé huérfana. El joven residente recibirá insultos y zarandeos que quedarán grabados en su memoria como el momento más oscuro de su carrera.

Ante la violencia del encuentro, Bahar interviene con determinación y aparta a su hijo del caos. En un rincón del hospital, se desarrolla una de las escenas más conmovedoras de la jornada: una madre que intenta reconstruir los pedazos de un joven médico destrozado. Aziz Uras se cuestiona su vocación y califica su equivocación como un error “imperdonable”. Sin embargo, Bahar le recordará con firmeza que, aunque las responsabilidades médicas son enormes, ellos también son humanos y el cansancio puede nublar el juicio de cualquiera.

A pesar de las palabras de consuelo de su madre, el futuro de Aziz Uras pende de un hilo. El padre de Zeynep asegura que esto tendrá consecuencias legales inmediatas y que no descansará hasta que el residente pague por la vida de su hija. Timur intentará mediar para proteger el prestigio de la institución, pero la furia de la familia damnificada será imposible de contener. Esta noche, los televidentes de Mendoza verán cómo el sueño de un joven médico se convierte en una pesadilla judicial que afectará a todo el clan.

En los próximos episodios de Bahar, la presión aumentará con el inicio de los trámites legales y las pericias sobre el alta mal otorgada. La protagonista deberá usar toda su fortaleza para sostener a su hijo, quien se siente incapaz de volver a pisar un quirófano.

La tragedia de la bebé huérfana pesará sobre la conciencia de los personajes y marcará un punto de no retorno en esta historia que cautiva a la audiencia. No te pierdas este capítulo bisagra donde la compasión y la justicia se enfrentan cara a cara.