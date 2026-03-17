Entre goles y contracciones: Oriana Sabatini confesó el insólito lugar donde empezó su trabajo de parto

Este lunes, en una entrevista íntima, Oriana sorprendió al confesar que el trabajo de parto comenzó, literalmente, en medio de un partido de fútbol.

La llegada de Gia, la primera hija de Oriana Sabatini y Paulo Dybala, fue noticia en todo el mundo el pasado 2 de marzo. Sin embargo, lo que nadie sabía era el particular contexto en el que la artista sintió las primeras señales de que el nacimiento era inminente. Este lunes, en una entrevista íntima, Oriana sorprendió al confesar que el trabajo de parto comenzó, literalmente, en medio de un partido de fútbol.

Durante su paso por el programa Sería Increíble (del streaming Olga), la cantante relató que estaba en el estadio de la Roma cuando su cuerpo le avisó que la pequeña Gia estaba en camino. “Me siento y digo: ‘Ay, no estoy bien’. Empecé a sentir algo que no había sentido nunca”, contó divertida. Lejos de entrar en pánico frente a miles de personas, la hija de Catherine Fulop decidió mantener la calma: “Tenía dos opciones: o decía algo y que todo el mundo empezara a paniquear, o la jugaba de callada”.

Con una aplicación en su celular, Oriana empezó a cronometrar las contracciones mientras el equipo de su marido buscaba la victoria. “Eran cada cinco minutos y duraban un minuto”, explicó. A pesar de estar cerca del hospital, la artista prefirió volver a su casa para bañarse y prepararse con tranquilidad antes de enfrentar el momento definitivo. “Llegué a casa, estuve una hora más en la bañera y ahí el dolor ya se puso fuerte”, detalló sobre la previa del nacimiento en el Hospital Gemelli.

Gia nació finalmente por parto natural y nueve días antes de lo previsto, rodeada por el “clan” Sabatini-Fulop que viajó especialmente a Italia para el gran evento. Aunque inicialmente habían pensado en que el nacimiento fuera en Argentina, la pareja decidió quedarse en Roma para que el futbolista pudiera estar presente. “Quería que el padre estuviera aquí”, reafirmó Oriana sobre la decisión que tomó junto a la Joya.

La noticia causó furor en las redes sociales, donde los seguidores de la pareja celebraron la templanza de la flamante mamá.

Hoy, la familia disfruta de sus primeros días con la pequeña Gia en Italia, mientras los abuelos, liderados por una emocionadísima Catherine Fulop, acompañan cada paso de la nueva integrante que, claramente, trajo el fútbol en su ADN desde el primer minuto.