Entre el humor y la lucha: Denisse González recibió el alta tras su quinta internación y parodió a Aitana

En la antesala de un nuevo cumpleaños, Denisse González sorprendió a todos sus seguidores con una excelente noticia tras haber atravesado su quinta internación en los últimos meses. Diagnósticada con Púrpura Trombocitopénica Inmune —una afección autoinmune que destruye las plaquetas—, la ex Gran Hermano recibió el alta médica y decidió celebrar su regreso a casa con un video lleno de humor, parodiando una conocida canción de Aitana para concientizar sobre su tratamiento.

El ejemplo de resiliencia y actitud de Denisse González volvió a conmover a sus miles de seguidores en las redes sociales. A un día de celebrar su cumpleaños, la ex participante del reality más famoso del país confirmó que fue dada de alta tras superar una nueva crisis en su salud que la llevó a estar internada por quinta vez.

La divertida parodia de Aitana desde el hospital

Lejos de dejarse vencer por la angustia, la joven decidió ponerle una sonrisa a la situación y grabó un video por los pasillos del centro de salud adaptando la letra del hit “Superestrella” de la cantante española Aitana: “Me ven entrando al hospital, ya se acostumbraron. Creo que mis plaquetitas se me están acabando. ¡Mierda! Ya me conocen en recepción… Ella dice que pronto puedo irme; la doc dice que pronto me da el alta cuando tenga plaquetas”, entonó con simpatía mientras mostraba su rutina hospitalaria.

En la publicación, Denisse dejó una emotiva reflexión sobre el proceso que atraviesa: “Un poquito de humor nunca viene mal. Una vez más, de alta. Seguimos en la búsqueda del tratamiento indicado, pero mientras tanto, a seguir viviendo, disfrutando y poniéndole lo mejor a la vida. El camino es largo, o lloramos o reímos… en mi caso hago ambas”.

Su dura batalla contra la Púrpura Trombocitopénica Inmune

La afección que padece Denisse es una enfermedad autoinmune donde el propio organismo ataca y destruye las plaquetas, cuyo valor normal debe oscilar entre 110.000 y 450.000 unidades. Durante este proceso, la exparticipante sufrió caídas abruptas y riesgosas en sus valores:

31 de julio: Su primera hospitalización tras detectarle apenas 3.000 plaquetas en un estudio de rutina, permaneciendo diez días internada.

19 de agosto: Segunda internación por lesiones bucales y sangrado, alcanzando un pico crítico de solo 1.000 plaquetas.

29 de septiembre: Tercera recaída que derivó en una punción de médula ósea.

15 de octubre: Cuarta internación por un nuevo descenso drástico de sus defensas.

A pesar de las complicaciones recurrentes, la joven mantiene el optimismo junto a su equipo médico en la búsqueda del tratamiento definitivo, celebrando cada paso hacia la recuperación.

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