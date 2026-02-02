Entre el desplante de Ricky Montaner y una propuesta romántica: Evangelina Anderson, el centro de todas las miradas en MasterChef Celebrity

La modelo vivió un domingo de contrastes en el programa más visto de El 9 Televida. Pasó de la incomodidad total por un comentario de Ricky Montaner a sellar la paz con Ian Lucas con una invitación inesperada.

El domingo de MasterChef Celebrity no fue uno más en la competencia culinaria que paraliza a Mendoza. El reality, que se consolida como el programa más visto de El 9 Televida, tuvo como invitados de lujo a Mau y Ricky Montaner. Sin embargo, lo que debía ser una visita amena terminó en un momento de tensión absoluta para Evangelina Anderson, quien protagonizó un intercambio que se volvió viral en cuestión de segundos.

Todo comenzó cuando los hermanos Montaner recorrían las estaciones de cocina. Al llegar al puesto de Evangelina, la bailarina intentó romper el hielo con una confesión: “Tengo que confesarte algo: estoy muy enamorada de tu papá”. Pero la respuesta de Ricky la dejó sin palabras y cargó el aire de incomodidad. “Sí, mi mamá también”, replicó el cantante de forma tajante, dejando a la participante “recolgada”, según sus propias palabras posteriores.

No obstante, la astucia de la modelo le permitió usar ese momento gris para dar un paso fundamental en su vida personal dentro del certamen. Aprovechando que Ricky le preguntó si asistiría al próximo show de Ricardo Montaner, Evangelina se dio vuelta y sorprendió a todos con una propuesta romántica para Ian Lucas. “Todos vamos a ir. ¿Venís, Ian?”, lanzó con un gesto cómplice que dejó boquiabierto al mismísimo Damián Betular.

Este gesto marca un antes y un después en la relación entre la modelo y el influencer. Cabe recordar que ambos venían de un distanciamiento luego de que Ian Lucas se mostrara desilusionado por los dichos de Anderson, quien había afirmado que su romance era “solo para las cámaras”.

Tras la invitación al recital, el youtuber aceptó sin dudar, sellando así una tregua que llenó de “buenas vibras” las cocinas más famosas del país. Entre desplantes internacionales y reconciliaciones amorosas, MasterChef Celebrity sigue demostrando por qué es el dueño absoluto del rating de las noches de El 9 Televida.