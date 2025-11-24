Entre el balcón y los delantales grises, así repartió este domingo a sus participantes MasterChef Celebrity

La gala de este domingo determinó quiénes siguen una semana más en el reality de cocina de las noches de El 9 Televida.

La gala de este domingo a la noche de MasterChef Celebrity presentó una dificultad considerable para quienes no se desempeñan en el rubro gastronómico; los famosos tuvieron que hacer uso de todas sus habilidades culinarias para sortear la noche y llegar al balcón. El jurado elevó la vara con un desafío técnico que puso a prueba la precisión de los famosos. Debían preparar una pasta rellena: raviolón Nino Bergese con manteca de salvia. Entre el caos, la precisión absoluta y una muy mala decisión al momento de emplatar se definió el show de este domingo en la pantalla de El 9 Televida.

La principal característica de esta preparación es que en su interior esta pasta posee una yema de huevo cruda encapsulada dentro del raviol. A este nivel de requerimiento técnico se sumó un tema de tiempos.

Al comenzar el programa, los famosos tuvieron que hacer un mini desafío en el que el ganador tenía 60 minutos para realizar el plato mientras que el perdedor solo 55. De esta forma, se separaron en equipos: el de la derecha con Susana Roccasalvo, Marixa Balli, Cachete Sierra, Sofía Martínez, Andy Chango y Julia Calvo. Del otro lado, de la fila izquierda, estaban: Alex Pelao, Sofía Gonet, Ian Lucas, Momi Giardina y Miguel Ángel Rodríguez.

Y fue el equipo de la derecha el que obtuvo el beneficio de los 5 minutos más. Sin embargo, a algunos de ellos esa ventaja no les significó la diferencia.

El desafío estaba en que los concursantes sólo podían saber si lo ejecutaron correctamente a la hora del corte, cuando ya está en manos del jurado.

Si bien hubo platos buenos y otros no tanto, quien se robó todos los focos de atención fue el raviolón de Miguel Ángel. Ya que el actor presentó su versión con poco relleno y duro. Al ver el plato, el jurado fue severo con su devolución, comparando su pasta con “un panqueque” o inclusive “una pascualina”.

Al momento de presentar los platos que cocinaron, algunos eligieron platos hondos y negros, con el objetivo de que se luciera el raviolón que cocinaron. Sin embargo, a medida que fueron pasando, descubrieron que fue un error.

Los jurados afirmaron que para ellos todas las pastas se presentan en plato hondo, excepto el raviolón y rápidamente muchos compañeros se empezaron a reír porque muchos eligieron el plato hondo.

De hecho, Wanda Nara preguntó si hay algo peor para esta presentación que un plato hondo y Damián Betular afirmó que era peor el plato negro, entonces Susana Roccasalvo y Cachete se tentaron de la risa.

Tras una lapidaria devolución, el jurado resolvió que subieran al balcón: Cachete Sierra, Sofía Martínez, Marixa Balli, Julia Calvo, Susana Roccasalvo y Sofía Gonet.

Otorgándole al resto de los participantes los delantales grises que los ponen en aprietos para el resto de la semana.

Seguí cada entrega de MasterChef Celebrity este lunes al término de Amor a Cualquier Precio en El 9 Televida.