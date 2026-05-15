Entre el alivio de la cuarentena y un terrible golpe familiar que lo cambia todo se viene Bahar este viernes

La exitosa novela turca atraviesa capítulos determinantes donde la salud, el amor y los lazos familiares se ponen a prueba, llevando a los protagonistas al límite de sus emociones en la pantalla de El 9 Televida.

Las noches de El 9 Televida no dan tregua a los fanáticos de Bahar. La exitosa novela turca atraviesa capítulos determinantes donde la salud, el amor y los lazos familiares se ponen a prueba, llevando a los protagonistas al límite de sus emociones. Tras días de extrema tensión por un posible contagio mortal, una devastadora noticia golpea el corazón de la doctora.

Una tregua inesperada y una confesión a corazón abierto

Luego de una angustiante espera en aislamiento, llegaron los resultados médicos para Bahar y Timur. Afortunadamente, los análisis confirmaron que no están contagiados del peligroso virus de la paciente fallecida; el diagnóstico definitivo fue una fuerte neumonía.

Este enorme alivio no solo trajo abrazos y lágrimas de felicidad entre los médicos, sino también un giro radical en su relación. Conmovido por la experiencia límite, Timur tomó una decisión que dejó a su exmujer sin palabras: “Retiro la solicitud de custodia de Umay, Bahar”, le comunicó, para luego rematar con una dolorosa asunción: “Mi mayor error ha sido perderte”. Este drástico cambio de actitud abre un nuevo interrogante: ¿cómo reaccionarán Evren y Rengin ante este inesperado acercamiento?

Del alta médica a la peor de las noticias

Apenas recibió el alta y se preparaba para regresar a su hogar, la felicidad de Bahar se desmoronó por completo. Al comunicarse con su hija, la doctora se enteró de una verdad que sus compañeros de hospital le habían ocultado para proteger su salud: su madre, Gülçiçek, sufrió un desmayo al ingresar al centro médico y el cuadro resultó ser mucho más grave de lo esperado.

Gülçiçek sufrió un infarto agudo tras el impacto emocional de saber que su hija estaba enferma. A pesar de haber sido reanimada por el equipo médico, la mujer tuvo que ser trasladada de urgencia al quirófano para una compleja operación quirúrgica.

Horas decisivas

La desesperación y el miedo se apoderaron por completo de la protagonista, quien tras superar su propia batalla de salud, ahora enfrenta la posibilidad real de perder a su madre. Con Gülçiçek debatiéndose entre la vida y la muerte en una cirugía contrarreloj, el destino de la familia pende de un hilo. ¿Logrará salvarse?