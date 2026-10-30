Entre confesiones y un fuerte cruce: quiénes son los invitados de PH, Podemos Hablar para este sábado por El 9 Televida

Las noches del fin de semana vuelven a encenderse con una propuesta que promete atrapantes historias de vida, confesiones profundas y un momento de altísima tensión que se filtró en las últimas horas. Este sábado 31 de octubre a las 22:30 horas, Andy Kusnetzoff regresa a la pantalla de El 9 Televida al frente de una nueva emisión de PH, Podemos Hablar.

El clásico formato de entrevistas y dinámicas grupales regresa con una entrega cargada de ingredientes atrapantes. Este sábado a las 22:30 horas por la pantalla de El 9 Televida, cinco personalidades de distintos ámbitos se someterán a las consignas del “Punto de Encuentro” para compartir sus experiencias personales, trayectorias y miradas sobre la actualidad.

En esta oportunidad, la lista de invitados confirmados que acompañarán a Andy Kusnetzoff está integrada por:

Benjamín Amadeo: Músico y actor.

Josefina “La China” Ansa: Periodista y conductora.

Rafael Ferro: Destacado actor de cine, teatro y televisión.

Mercedes Funes: Reconocida actriz.

Santiago Maratea: Influencer y creador de contenidos.

Qué pasó en la grabación entre la China Ansa y Santiago Maratea

Más allá de los relatos individuales, la atención de la previa está totalmente centrada en el tenso episodio que vivieron la China Ansa y Santiago Maratea durante el rodaje, un hecho que obligó a la producción a frenar momentáneamente las cámaras.

El conflicto se desencadenó cuando la periodista le planteó una pregunta al influencer vinculada a las colectas solidarias que encabezó en los últimos años, haciendo especial hincapié en la campaña del año 2023 para Independiente. La consulta no fue bien recibida por Maratea, quien manifestó una fuerte incomodidad al sentir que las palabras hacían eco de viejas acusaciones públicas.

El descargo de los protagonistas

Tras la intervención del propio Andy Kusnetzoff para bajar los decibeles y retomar el desarrollo del programa, ambos protagonistas dieron sus explicaciones sobre lo ocurrido:

La postura de Maratea: En pleno intercambio, el influencer argumentó el motivo de su molestia en el estudio: “Ella no me acusó, pero habló de algo de lo que se me acusa” .

Aclaración de la China Ansa: Por su parte, la periodista rompió el silencio en una entrevista televisiva para desmentir cualquier intención de ataque: “Yo le propuse un cambio de roles donde él se tiene que decir algo a él mismo. Yo no hice ni acusaciones, no investigué el caso periodísticamente. Yo fui a la fuente a preguntarle qué se diría él a él mismo”, remarcó.

Con este marco de expectativa y cruces sin filtro, la cita está servida para disfrutar de una noche de debate y emociones intensas.

No te pierdas PH, Podemos Hablar, este sábado 31 de octubre a las 22:30 horas por la pantalla de El 9 Televida.