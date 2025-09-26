Entre coincidencias, confirmaciones y mucha ilusión: Así cierra la semana el fandom de Amor a Cualquier Precio

La época de sequía para el fandom de Amor a Cualquier Precio parece haber quedado atrás. Nuevos posteos y la confirmación, por segundo día consecutivo de la prensa, ilusionan al fandom.

Este viernes las fanáticas de Yalı Çapkını, la serie que puso en la mira global los nombres de Mert Ramazan Demir y Afra Saraçoğlu, volvieron a sonreír y a sentir que la llama de la esperanza se reavivó. Conocé todos los detalles de este amor que arrasa todas las noches en El 9 Televida, en esta nota.

La época de sequía para el fandom de Amor a Cualquier Precio parece haber quedado atrás. Nuevos posteos, un poco más personales de parte de Mert Ramazan Demir y con un enfoque más profesional del lado de Afra Saraçoğlu, revitalizaron la sensación de que estos dos actores andan en algo más, juntos.

Luego del terrible suceso de julio, cuando Mert Ramazan Demir fue visto besando a una chica que no era Afra Saraçoğlu, el fandom #AfRam sufrió una fractura. Y aunque por aquellos días en donde todo era dolor por la ilusión rota parecía que el tiempo no iba a seguir y las cosas no tendrían retorno, aparecieron algunos indicios que vuelven a encender la llama de la esperanza.

Lo primero que pasó esta semana y que ya hizo florecer, junto con la llegada de la primavera, el corazón de las fanáticas fue la declaración de Mert Ramazan Demir a un fan que le dijo que esperaba que se reconciliara pronto con Afra, a lo que el actor respondió: “Yo también”.

El jueves fueron los likes del padre del actor a la publicación de la joven actriz. Y este viernes, la coincidencia de que ambos, tanto Mert como Afra, publicaron al mismo tiempo. Y lo más comentado de todo fueron las historias de él. Es que el fandom sostiene que cuando Mert extraña a Afra, sube historias de Arki y Lizbon, sus perros. Dicho sea de paso, Lisboa se llama así producto de unas vacaciones que el actor pasó en Portugal, con quien por ese momento era su novia.

Así aparecían las notificaciones del fandom este viernes

Y para coronar el viernes, si bien no es una fuente confiable, y el fandom a esta altura ya lo sabe, Onur Akay, jura y perjura que varias fuentes de ambos lados de la pareja protagónica de Amor a Cualquier Precio, le confirmaron que se han reconciliado y que la pareja sigue. Algo similar a lo que este jueves el periodiosta el periodista Mehmet Üstündağ, aseguró al aire que “si bien no podían hablar de que Afra y Mert habían vuelto, sí les habían aseverado de tres fuentes distintas, y de ambos lados, que habían hecho las paces y que estaban reconciliados a pesar de que no ha habido señales públicas de ambas partes al respecto”; por lo que se especula que es sólo cuestión de tiempo el volver a verlos juntos en alguna foto.

Mientras la verdad de Afra Saraçoğlu y Mert Ramazan Demir como pareja sale a la luz, vos podés disfrutar de aquellos momentos en donde su amor era de verdad y no tan público, a través de la piel de Seyran y Ferit en Amor a Cualquier Precio. Todas las noches, a las 22:30 horas en El 9 Televida.