Entre batas y jacuzzi: la jugada producción de Halloween de Sofía Gonet con un hombre enmascarado que encendió las redes

Sofía Gonet, popularmente conocida como “La Reini”, volvió a adueñarse de la atención en las redes sociales con una estética y provocativa producción de fotos por Halloween. Instalada en un lujoso hotel porteño, la influyente creadora de contenido compartió postales de alto voltaje junto a un misterioso acompañante oculto tras la clásica máscara de Scream.

Fiel a su estilo audaz y vanguardista, Sofía Gonet eligió celebrar la noche de brujas con una propuesta visual que no tardó en volverse viral. “La Reini” compartió con sus millones de seguidores en Instagram un carrusel de fotografías tomadas en la intimidad de una suite de hotel en Buenos Aires, despertando una ola de especulaciones y comentarios.

Batas, jacuzzi y complot estético

En las postales, la influencer lució junto a un acompañante cuya identidad estuvo protegida por la icónica máscara de la saga de terror Scream. La dupla posó tomada de la mano, relajada sobre la cama, vistiendo batas combinadas y hasta compartiendo un romántico baño de espuma en el jacuzzi. Bajo la frase “¿Moda o truco?”, Gonet alimentó la intriga sobre la naturaleza del vínculo que la unía al enmascarado.

Aunque los fanáticos no tardaron en especular sobre una posible presentación oficial de pareja, la realidad detrás de las cámaras respondió a un proyecto estrictamente profesional: una cuidada producción de contenido estético para redes sociales.

La identidad del acompañante al descubierto

El hombre debajo del disfraz resultó ser el reconocido modelo Igor Foscarini, quien se sumó al juego mediático compartiendo fotos del mismo shooting con una frase guiño que encendió aún más el debate: “Just checking if she’s single. @sofiagonet” (“Solo comprobando si está soltera”).

De esta manera, la creadora de tendencias reafirmó su capacidad para marcar la agenda en la conversación digital, combinando moda, misterio y sensualidad en una sola jugada.