¡Entraron como un caballo! La desopilante broma subida de tono que le hicieron en vivo en “A la Barbarossa”

En medio de una charla médica seria sobre los infartos durante el Mundial, la locutora leyó el mensaje de un televidente con un “remedio” muy particular. La reacción de la conductora estalló en las redes.

La televisión en vivo tiene esa cuota de imprevisto que, cuando se mezcla con el ingenio popular argentino, genera momentos desopilantes. Esto fue exactamente lo que pasó en la mañana de este jueves en A la Barbarossa, programa de las mañanas de El 9 Televida, donde su conductora, Georgina Barbarossa, se convirtió en la nueva víctima de una clásica broma de doble sentido de tono subido que no tardó en volverse ultra viral.

Todo comenzó de manera muy formal. En el piso se encontraba el doctor Fernando Cichero, reconocido cirujano cardiovascular, analizando un tema sensible y de actualidad: el fuerte aumento de casos de infartos y estrés cardíaco durante los partidos del Mundial 2026. Sin embargo, cuando abrieron el consultorio virtual para que la gente enviara sus dudas, la malicia de un tuitero se coló en la pantalla.

El “remedio” que descolocó a todos: “¿Tentrami… qué?”

La histórica locutora del programa, Claudia Fasolo, comenzó a leer los mensajes de los televidentes con total naturalidad. “Doctor, esperemos que este partido lo veamos más tranquilos. En ambos partidos me sentí mareado, con cosquilleos en brazo y pierna izquierda”, arrancaba el texto. Pero el remate fue letal: “Un doctor amigo me ha recomendado ‘tentramitrozon’ para que tome, pero no estoy seguro”.

Bastaron un par de segundos de silencio para que el juego de palabras hiciera efecto en el estudio. El primero en percatarse y largar una carcajada fue el propio médico, lo que hizo que Georgina hilara los fonemas y entendiera la tremenda “guarangada” que acababan de mandar al aire.

Carcajadas, memes y el recuerdo de un clásico de la TV

“Es que es un chiste… ‘Te entra mi trozón’. No, doctor, es una guarangada. Después me di cuenta”, exclamó Georgina entre risas incontrolables, completamente tentada y tapándose la cara ante el blooper de su producción.

Lejos de enojarse, la conductora le puso humor y recordó inmediatamente otros hitos de la televisión argentina que sufrieron bromas similares: “Es como ‘Micho, Tito…’. Entramos como un caballo”, agregó estallada de risa, haciendo alusión al mítico e inolvidable blooper de los nombres de doble sentido que hace años sufrió el canal TN y que ya es parte del folclore de los medios.

El doctor Cichero también se sumó a la ola de diversión: “¿Sabe qué es lo bueno de todo esto? Hay que reírse, es el mejor antídoto”. Fiel a su estilo auténtico, Georgina cerró el momento antes de ir a un corte: “¿Vio, doctor? A usted le dijeron que iba a hacer un programa serio… con esto no me gano el Martín Fierro”.

El fragmento del programa se mudó de inmediato a X (Twitter) y TikTok, donde los usuarios celebraron la velocidad del médico para captar el chiste y la maravillosa frescura de Georgina para pilotear un momento que ya se perfila como uno de los grandes bloopers televisivos del año.

No te pierdas A la Barbarossa por El 9 Televida.