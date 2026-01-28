Enterate si los cortes de luz programados para este jueves afectan tu zona

Edemsa realizará tareas de mantenimiento durante este jueves 29 de enero. Los cortes serán programados y por sectores.

Edemsa informó que este jueves 29 de enero se realizarán cortes programados de energía eléctrica en varios departamentos de la provincia de Mendoza, como parte de tareas de mantenimiento preventivo en la red. Las interrupciones serán por zonas y en horarios específicos, y afectarán a Guaymallén, Las Heras, Maipú, Malargüe, Tunuyán, San Carlos y San Rafael.

Según detalló la empresa distribuidora, los trabajos comenzarán durante la mañana y, en algunos casos, se extenderán hasta horas de la tarde. El objetivo de estas tareas es mejorar el servicio eléctrico y prevenir fallas en un período de alta demanda energética.

Desde Edemsa aclararon que los cortes serán temporales y que el suministro se restablecerá una vez finalizadas las tareas técnicas previstas para cada sector.

Los cortes de luz alcanzarán a barrios y zonas puntuales de los siguientes departamentos:

Guaymallén

Las Heras

Malargüe

Maipú

Tunuyán

San Carlos

San Rafael

Guaymallén

– En la calle Buenos Vecinos, entre Lillo y Buenos Aires. En barrios San Alberto, Colonia Segovia, loteo Martín y zonas aledañas; Colonia Segovia. De 9.00 a 13.00 horas.

– Entre calles Pergamino, Paso de los Patos, Reconquista y Rafaela. En el barrio Viajantes; Coronel Dorrego. De 8.30 a 10.30 horas.

Las Heras

– En la Ruta N° 7; Penitentes. De 12.00 a 12.30 horas.

– Entre calles Manuel A. Sáez, San Rafael, Pedro Pascual Segura e Hipólito Yrigoyen; El Zapallar. De 8.45 a 12.45 horas.

Maipú

– En calle Proyectada I197, hacia el oeste de San Pedro, y zonas aledañas; San Roque. De 8.30 a 12.30 horas.

– En la intersección de la calle Perito Moreno con Espejo y adyacencias. En barrios Jardín del Sol y Jesús de Nazaret; Villa Seca. De 8.45 a 11.45 horas.

Malargüe

– En el pasaje Tomero Arcangioletti, hacia el oeste de la Ruta Nacional N°40. En loteo Arcangioletti. De 8.00 a 12.00 horas.

Tunuyán

– En la calle Paso de Los Andes, entre La Luz y callejón Bertona; Villa Seca. De 8.30 a 12.30 horas.

– Entre calles San Martín, Battaglia, Antonio Dalmau y España. De 9.00 a 13.00 horas.

San Carlos

– En la calle Los Indios, hacia el oeste de San Martín; El Cepillo. De 9.30 a 13.30 horas.

San Rafael

– Entre calles Cobos Este, Diagonal San Martín, Pellegrini y Balbino Arizu; Villa Atuel. De 15.30 a 19.30 horas.

– En calle La Primavera, entre Ruta Provincial N° 175 y callejón Atuel; Los Claveles. De 8.30 a 12.30 horas.

– Entre calles Julio Silva, Esquiú, Palau y Adolfo Calle; y entre Castelli, Mariano Moreno, Esquiú y Urquiza. De 8.15 a 12.15 horas.

– En calle Ortubia, entre Rawson y El Chañaral; El Toledano. De 9.00 a 13.00 horas.

Recomendaciones ante los cortes programados

